會計男初次約會去茶餐廳食西多士　港女批寒酸：連鐵板燒都冇

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-05 08:00

為了留下良好印象，不少人在第一次約會都會特意挑選高級餐廳享用晚餐，不過有港男卻反其道而行。有女網民在討論區發文，指早前跟一名男性友人首次約會，對方竟帶她到茶餐廳用餐，認為做法很寒酸，「就算請普通朋友都唔會咁無體面啦」。

有女網民在討論區發文，指早前跟一名男性友人首次約會，對方竟帶她到茶餐廳用餐，認為做法很寒酸，「就算請普通朋友都唔會咁無體面啦」。（《夜香鴛鴦深水埗》劇照）

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該女網民在香港討論區以「點睇男仔第一次約女仔去食茶餐(西多+奶茶)？」為題發文，指朋友介紹了一位男友人給她認識，誰知初次約會，對方竟選擇到茶餐廳吃西多士和飲奶茶，「連鐵板燒都無，妳點睇？代表什麼？不重視妳？」

她補充指，對方任職會計，並非低收入人士，拍過2次拖，目前單身了2年，無不良嗜好，更聽聞以往對女友很大方，又會請她去日韓旅行，不是斤斤計較的人。樓主表示，「無話一定要去酒店食貴嘢，一般食開嗰啲都可接受」，又舉例一些由百幾元起的日本餐廳、意大利餐廳、酒吧等，都是可接受範圍。

樓主認為，「無理由去茶記只叫西多加奶茶，會唔會好寒酸呢？就算請普通朋友都唔會咁冇體面啦」，更質疑是否被當普通朋友「攝時間」，連介紹人對此第一次約會都覺得奇怪，「佢話平時約朋友都不會咁」，而其他朋友們對這男生都一致給予負評。

帖文隨即引起網上熱議，有網民認為第一次約會是為互相了解，食什麼並非重點，但有人則指首次見面還是選擇較靜的餐廳較合宜，約去茶餐廳的確有點不尊重和寒酸。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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