母愛偉大｜遇劫案子彈橫飛　巴西懷孕6月媽媽以身護兒：本能反應

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-04 16:00

常說父母的愛最偉大，乃因為他們會為子女不顧後果地付出。巴西早前發生1宗槍擊案，持槍賊人與其幫兇在餐廳的戶外用餐區行劫。據閉路電視片段，當賊人開槍時，1名懷胎6月的母親立即抱起其4歲兒子，倒在地上以身軀保護兒子，直至2名賊人離開。

巴西上月發生槍擊搶劫案，1名懷孕6個月的母親以身護兒。（YouTube「CANAL BRASIL TUTORIAL」影片截圖）

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事發於巴西日參多（Recanto das Emas）上周日（1月24日）晚上，事主丹塔斯（Rafaela Dantas）與丈夫和4歲兒子出席教會活動後，聯同友人到某間漢堡店用餐。據閉路電視片段顯示，2名賊人先後闖入戶外用餐區行劫，其間有顧客嘗試阻止幫兇搶走枱上財物不果，立即舉起雙手並逃走，惟槍手仍對他開槍，幸好未擊中該名顧客。

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片段中，丹塔斯起初未察覺發生劫案，直至顧客四處逃走，並聽到槍聲，她才死命抱着兒子，又瑟縮在地上保護他，槍手的幫兇趕忙搶去丹塔斯一家放在枱上財物，包括2部手機，其後逃離現場。

丹塔斯接受傳媒訪問，表示事發時出於本能反應護兒。（fb「Record TV」影片截圖）

事件中沒有人受傷，2名賊人仍然在逃。丹塔斯事後受訪，表示從未想過會遇上槍擊案，「在那絕望的時刻，我們作出的第一反應其實都只是基於本能」。

（綜合）