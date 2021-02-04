失業韓男輕生前想吃「最後的Pizza」　留遺言被老闆暖心舉動救贖

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-04 12:00

2020年全球爆發新冠肺炎，疫情持續至今，令世界各地的經濟狀況插水式下滑，不少人失去親人、工作及希望。韓國1名失業男子產生輕生的念頭，用外賣app在常吃的薄餅店點了餐，並在備註標明這是「最後的一餐」。薄餅店老闆看到這句遺言後，立即認真看待，馬上打電話關心這位顧客，更親自送餐到其家中，這貼心舉動讓韓男非常感動，決定重新振作，並在網上分享自己的經歷。

失業韓男輕生前夕，因為最後1次叫薄餅賣而獲得救贖。示意圖。（GettyImage）

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韓國媒體《Insight》報道，這名男網民在網上發文表示，相較起其他朋友的順利發展，自己求職卻連連失利。經歷多番的失意，終抱着最後的決心，報讀海外的語言進修課程，卻因疫情而被迫取消，讓2020年過得非常委屈。

這名韓男經歷了多重挫折後，自覺浪費了20多歲的人生，厭倦了這樣的生活，只想了斷生命去結束一切痛苦，這時想起了常吃的薄餅店，決定在自殺前好好吃一頓，便用外賣app點餐，並備註「這是我最後的一餐，我會把我的好運也一併送您。」，沒想到這句遺言卻改寫了人生。

下單後不久，薄餅店老闆直接打了電話給韓男，電話剛接通，老闆馬上關心他，「沒事吧？有需要幫你叫救護車嗎？」，面對關心的慰問，讓韓男瞬間感動落淚。老闆其後更親自把薄餅送到韓男家中，見到他平安無事才放心離去。

薄餅店老闆親自把薄餅送到韓男家中，令他感動落淚。（GettyImage）

當韓男打開薄餅盒時，再次被老闆感動，因內裏放進了1張紙條，寫着：「一切都還好吧？看到留言的話，請一定要寫下回饋，讓我們知道，未來只會有好事發生，忘掉過去的不快樂吧！」韓男再次感動落淚，那一刻即打消死念，決定要好好振作。

這篇文章後來被廣泛流傳，老闆也親自表態，表示「2020年對大家都絕不輕鬆，只是希望共同生活在這個世代的所有人，新的一年能過得更加幸福，大家一起加油」。其他網友紛紛表示，「這世界還是值得活下去的」、「太感動了吧！」、「薄餅店一定要生意興隆」。

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