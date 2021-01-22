美5歲男童遭槍殺　歲半堂弟開槍成「兇手」　27歲爸喪子兼被捕

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-22 22:01

能合法擁有槍械的美國，日前發生1宗令人痛心的慘劇！底特律1名5歲男童在寓所內後頸中槍，送院搶救後不治，而「兇手」竟然是只有歲半的堂弟。當地警方相信歲半男童在屋內發現槍械，拿上手把玩時不慎開火，結果射中堂兄，而槍械主人正是喪命男童的父親，因沒有好好保管槍枝，目前已被拘捕。警方正調查男童父親是否將槍械隨便亂放，形容事件完全是可以避免。網民對案件感憤怒，甚至認為應控告該名父親謀殺。

底特律警方形容事件完全可避免，死者父親已被捕。（「Detroit Police Department」fb影片截圖）

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慘案發生於密歇根州底特律Sturtevant，警方指當地時間20日上午9時多發生槍擊案，1名只有18個月大的男童在屋內找到1柄克拉克手槍，疑拿上手把玩時意外開火，打中其5歲表哥的後頸。

出事時，5歲男童的父親、祖母及另1名1歲大女嬰在屋內，家屬聽到槍聲，獲知出事後很快就報警，先到場的警員為男童進行急救，同時亦發現涉事槍械。救護員到場檢查男童脈搏已察覺不妙，傷者送到當地一家醫院後證實不治。

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警方指槍械由死者的27歲父親持有，他也是歲半男嬰的叔叔，目前已被捕，但暫未被起訴，正調查他有否在家中「亂丟」槍械。當地警察局長Tiffany Stewart稱不確定歲半大的小孩對所做的事有沒有意識，但如果有槍鎖及槍箱，事件就不會發生，形容事件「完全可避免」，肇禍原因只是缺乏考慮槍械安全性。

網民質疑事件涉及人為疏忽，應該起訴槍械的擁有者，即是男童父親，認為他父母都要為悲劇負責，甚至應控告他謀殺。亦有人指槍械不需使用時，應放入保險箱內以策安全，歲半小孩竟拿到手槍，事件令人無法想像。

（綜合）