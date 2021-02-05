搭捷運聽到大大聲廣東話　台灣網民籲入鄉隨俗：唔好映衰港人形象

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-05 10:00

人在異鄉當然要跟隨當地規矩，以免造成他人困擾。有曾旅居香港的台灣網民指，近日於當地乘搭捷運時，常常聽到有人大聲以廣東話談話惹人側目，只好於討論區發文，提醒一眾有意於當地發展的港人注意行為，以免影響當地人對香港人的印象。

有台灣網民指，在當地乘搭捷運時，常常聽到有人以廣東話大聲談話，提醒港人在外地要注意自己的行為。（示意圖/資料圖片）

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該名台灣網民早前於Dcard討論區發文，表示過往曾在香港居住了一段長時間，早前回到台灣時，發現街上不時聽到有人以廣東話談話。她指乘搭捷運時，多數當地人也小聲聊天，但間中卻會聽到有人大聲講廣東話，吸引其他乘客目光，「我知香港不嬲都講嘢大聲，而且唔在意他人眼光，但人喺台灣可唔可以麻煩注意下」。

樓主直指，遇上大聲談話的港人時，「真係有衝動行埋去同佢講聲『可唔可以細聲啲？我唔想知你之後嘅行程』」，慨嘆大家在香港時或已習慣說法聲量，但身處外地則要注意，「你話香港大家鬥大聲冇得解，亦都係香港文化，但台灣個個都細聲時，就唔使咁大聲話比人知啦」。

樓主指，台灣人一般不會大聲在交通工具談話，呼籲港人要入鄉隨俗。（示意圖/資料圖片）

她續說，現時有不少港人於台灣發展，相信不外乎是移民、工作或學習的人，呼籲在台港人注意個人行為，學習入鄉隨俗，融入台灣生活，「唔好影衰香港人嘅形象，學習好習慣，改掉壞習慣，應該先係進入新環境一個好嘅處事方式」。

帖文引起香港網民共鳴，直指港人常常批評外來旅客的陋習，卻不會自我反省，「香港人成日都覺得其他人有禮貌，文化好好，但係去到人哋國家又唔會學習人家，仲要將啲陋習帶過去」、「問題係呢堆香港人覺得自己高人一等咁，永遠都唔覺得有問題」。

不過也有網民認為，各地也有無公德心的人，「講冇禮貌，會喺公眾場所大聲講嘢嘅人，台灣人一樣有」、「其實又唔好咁針對香港人，應該話每個國家都會有啲唔識禮貌嘅人，又唔使將某啲人放大到成個族群嚟講」。

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