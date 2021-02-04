英國少年車禍昏迷10個月　醒來對疫情一無所知　住院期間兩度染疫

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-04 17:58

昏迷10個月後醒來，被告知全球爆發疫症會有什麼感受？英國19歲少年若瑟（Joseph Flavill）去年3月遇車禍昏迷，意外剛好發生在英國爆疫封城前，住院10個月其間更兩度染疫。若瑟日前終於醒來，家人稱他完全不知疫情的事，也不敢講述太詳細以免加重其壓力，希望待疫情好轉才面對面解釋。若瑟目前仍在護理中心留醫，四肢可以移動，但其康復之路仍很漫長。

Joseph去年3月遇車禍昏迷，完全不知疫情的事，但留院時已染疫2次。（Joseph’s Journey圖片）

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去年3月1日，若瑟在史丹佛郡（Staffordshire）遇上車禍，被1輪車撞至頭部嚴重受傷陷入昏迷，英國3周後才第一次全國封城，換言知他對疫情一無所知。若瑟出事後一直在萊斯特總醫院（Leicester General Hospital） 留醫，外媒指他留醫時兩度感染新冠肺炎，1次是昏迷期間、1次是在醒來後，幸好都能戰勝疫症。

他的姨姨莎莉（Sally Flavill Smith）受訪稱，若瑟昏迷了10個月，完全不知世界去年發生了什麼事，如果有人1年前告訴她會爆發疫情，她都不會相信，「我不知道他如果理解我們經歷的一切」。他們想向若瑟解釋也相當困難，因為疫情關係醫院禁止任何探訪，去年聖誕節開始，院方才容許家人每天用ZOOM見他1個小時。

Joseph的姨姨Sally Flavill Smith受訪稱，他們很難解釋去年發生的事，Joseph全不知情。（BBC新聞截圖）

去年12月若瑟迎來19歲生日，醫院准許媽媽莎朗（Sharon）穿上全套防疫裝備探病，但仍需保持社交距離，當時莎朗非常難過，擔心若瑟已經不認得媽媽，她等了很多個月才見到兒子。

早前若瑟的身體終於重拾反應，開始懂遵從指示，他可以觸摸自己的耳及移動雙腳。若瑟甦醒後已轉到1間護理中心，醫生稱他已能夠移動四肢，透過眨眼及微笑和親友互動，家人看到他10個月來第一次微笑時都流下眼淚。阿姨稱若瑟過去3周的進展令人難以置信，但離完全康復還有很遠的路，而且醫生還未能確定大腦所受損傷。

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因應疫情，家人和朋友都不能探訪，只能通過電話或視像通訊和若瑟說話，但他們每當提及疫情，內容都會盡量簡單，擔心會為他造成困擾，希望等到和他面對面時才如實相告。

當地傳媒指，若瑟是運動健將，他原訂5月可以到白金漢宮領取Gold Duke of Edinburgh Award（愛丁堡公爵獎勵計劃），也因意外無法成行。

家人在若瑟昏迷時設立了「Joseph’s Journey」，希望大家關注創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury，TBI），提供平台讓網民及他的好友交流，並籌款幫補長期住院的醫療費，承諾若瑟康復後會將款項轉捐到慈善機構；他們已從籌項平台等渠道，共籌到近3.3萬英鎊（約35萬港元）。

許多網民留言為若瑟打氣，稱很高興他醒過來，笑言「你沒有錯過太多，如果是我寧願多睡一會」，亦祝願他完全康復時，迎接他的是一個沒有疫情的美好世界。

（綜合）

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