英國100歲老兵新冠肺炎亡　曾為醫護籌3.5億元　逾12萬人留言悼念

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-03 10:48

曾為醫護步行籌款而籌到超過3300萬英鎊（約3.5億港元）的英國老兵穆爾（Captain Sir Tom Moore），日前感染新型冠狀病毒（COVID-19），送院治療數天後，最終延至2月2日不治，享年100歲。大量網民都深表婉惜，死訊在其Twitter刊登至今逾12.6萬次轉發，眾人紛紛留言悼念，有人更發起到戶外步行懷念他。

二戰退役老兵Captain Tom Moore去年（2020年）因為發起步行籌款而引起全球關注。（路透社）

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穆爾於1月22日確診，並於周日（31日）到貝德福德醫院（Bedford Hospital）接受治療。家人在聲明中表示，穆爾臨終前數小時，家人分別在他身邊及透過視像形式陪伴，憶述往事及與母親生活的點滴，形容父親一生不平凡，會永遠懷念。

帖文不足10小時獲得81萬個讚好，逾12.6萬次轉發，網民都一人一句懷念他。（Twitter「captaintommoore」截圖）

穆爾生前的Twitter帳戶貼出穆爾的舊照片，並寫上「1920-2021」，不足10小時獲得81萬個讚好，逾12.6萬次轉發，網民都一人一句懷念他▼▼▼

二戰退役老兵Captain Tom Moore昔日穿上軍服時的照片。（路透社）

穆爾去年4月為英國衛生事務局（NHS）發起籌款，使用助行器在自家花園中步行100圈，當時目標是籌得1000英鎊（約10,600港元），不過他的善舉引起全球關注，最後超標3萬多倍，籌得約3300萬英鎊。穆爾在去年7月獲英女王封為爵士，讚揚他的行為。

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