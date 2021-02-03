ICU要抽籤照顧新冠肺炎確診者　醫生憶起沙士一疫　感激港人無私

撰文： 三聯書店 最後更新日期： 2021-02-03 18:30

2020年1月份，知道中國內地爆發新冠肺炎COVID-19時，SARS時期的記憶在我心中一幕幕地重現，心裏有一點點的擔憂。那時正值家母病重，部門內部又有重大事件，內外因素夾擊下，我的心情格外沉重。（以下內容節錄自《COVID-19抗疫之路：香港醫護的心路歷程》。）

文：東區尤德夫人那打素醫院深切治療部部門主管沈海平顧問醫生（港島東醫院聯網醫護）

抗「逆」回憶

經過抽籤，一部分的深切治療部（ICU）醫生以及護士組成了專門照顧確診 COVID-19 病人的小組（dirty team），準備抗擊第一波疫情。ICU A11U 隔離病房也於 2 月 3 日正式投入運作，接收疑似及確診 COVID-19 個案。初期運作上遇到很多問題，幸得當時身為部門主管的殷榮華醫生率領一眾 ICU 醫生及護士悉心處理，令困境逐一解決，運作漸上軌道，讓第二波疫情在處理上更加得心應手。

我於 3 月初開始在隔離病房工作，正好遇上第二波疫情。隔離病房的保護衣物一直供應充足，當然同事們也用得很小心，避免浪費珍貴的資源。穿上整套保護衣物進入隔離病房時，總是會擔心自己穿得不妥當，從而增加交叉感染的風險。

為了避免增加同事們的感染風險，進入隔離病房的同事要盡量減少，在相對少的人手之下，處理病患的時間也因此而增多，很多簡單的程序因為護面罩透光度不足而變得很複雜及費時。但醫生及護士們都努力堅持著，將每一個程序做到最好，讓病人有最大的復康機會。

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當中有兩位病人讓我有深刻的記憶。有一家四口因為COVID-19 而第一次入住東區尤德夫人那打素醫院（以下簡稱：東區醫院），當中 40 多歲的一家之主頗為富有，從沒有接受公營醫療的經驗，因為私家醫院拒絕接收 COVID-19 個案而轉到公營醫院，對公營醫療頗有微言的他因為病情惡化而進入了我們的 ICU A11U 隔離病房，他在病情頗為嚴重時他仍然十分記掛著工作，用兩部手提電話及一部平板電腦不斷處理公務。

但他的病情每況愈下，最終需要插喉，使用呼吸機輔助呼吸。當跟他說明要插喉時，他心情十分沉重，那時他才理解到工作並不是人生的全部。幸運的是他最終慢慢戰勝了 COVID-19，而且康復速度也非常理想，最終能出院與家人重聚。我相信這一經驗必能讓他理解到人生之中哪些是最為重要的。

另一位病人是一名 70 多歲的老太太，也是因為 COVID-19進入 ICU，因呼吸衰竭而要使用呼吸機輔助呼吸，但情況沒有得到改善更持續惡化下去，最終要使用人工肺（ECMO）來維持生命。

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由於病人的病情持續反覆，我每天都要致電她的姐姐報告病情，而她的姐姐也會將我的訊息傳送給海外的家屬。家屬心情縱然忐忑不安，但我的電話給他們帶來了莫大的安慰，讓他們更好地預見病情的走勢。家屬也越洋錄製了很多祝福問候訊息，經手機通訊軟件傳送，播放給病人聽。最終家屬也達成願望，到ICU隔離病房隔著玻璃探望老太太。

此事令我了解到隔離病房雖然分隔了家屬及病患者，但卻從沒有分隔他們的愛。多加利用視像通訊能讓家屬和病患者有更多見面的機會，或許也能讓病患者加快痊癒。

縱使疫情帶來了對未知的恐懼以及失去生命的痛苦，但它也喚醒了我們潛藏在內心的無私大愛與堅毅不屈的專業精神。只要共同努力，必能渡過難關。

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書名：《COVID-19抗疫之路：香港醫護的心路歷程》 作者：港島東醫院聯網醫護

【本文獲「三聯書店」授權轉載。】