填錯地址多付$21　補習教師瘋狂侮辱外賣員惹公憤　補習社咁解釋

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-05 18:00

在氣溫零下的冬天，韓國路面經常有積雪，外賣員工作量也大大增加，在嚴寒中為客人代步。不過，當地仁川一間補習社日前有疑似補習教師因填錯地址，被徵收額外費用後，致電外送公司投訴，其間多次侮辱外賣員職業和人身攻擊。老闆後來上傳電話錄音至討論區，引來大批網民炮轟補習社。

有韓國外賣配送服務公司老闆上傳錄音，批評某補習社教師人身攻擊外賣員。示意圖，非當事人。（Unsplash / Kai Pilger）

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韓國仁川1間外賣配送公司的老闆日前在網上討論區發帖，並上傳錄音，指當地某兒童英語補習社教師於周一（1日）透過應用程式買咖啡，惟填錯了地址，令外賣員去錯目的地。當外賣員到達正確地址後，按規定向老師收取3000韓圜（約21港元）的額外費用，老師以工作繁忙及未有零錢為由，先讓外賣員在樓下等轉賬，但外賣員等了10分鐘，加上有其他訂單，便上樓提醒老師，最後對方再拖數分鐘後，一臉厭煩地付款。

不久，該名女子致電外賣配送公司台，就事件向老闆投訴，全程被電話錄音，其間她多次惡言攻擊外賣員的職業，「你們就不就是什麼也不會，所以才會在這裏送外賣」、「外賣員怎會辛苦？開着電單車、紋了身，聽音樂走來走去不是嗎？」、「太像乞丐了」，對話長達18分鐘。

按圖即看部份電話錄音內容▼▼▼

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公司老闆原本嘗試說服教師，希望大事化小，但聽到對方不停貶損外賣員，並侮辱家人後，生氣得表示會將錄音發布至網上。由於該名教師的說話非常沒有禮貌，甚至處處侮辱他人，許多網民立即起底，要求涉事補習社解釋，事件一度登上熱門搜尋關鍵詞。

補習社其後發表聲明，表示該名女子並非補習教師，而是協助學生上下車的職員，只工作了1個月，在事發翌日已離職，公司對事件感到遺憾。然而，聲明未能平息網民的憤怒，指「真的是瘋女人」、「聽了1分鐘就頭痛了」、「怕沒有人來上課，所以說成普通職員了？」。

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