雞排妹性騷擾事件兩派網民互咬　留言極心寒：摸女星屁股是做效果

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-05 12:30

台灣藝人鄭家純（雞排妹）日前指控遭台語歌王翁立友性騷擾，除了疑似摸臀，也認為對方要電話和改歌詞等言行讓她不舒服，但翁立友嚴正否認，並支持雞排妹提告，也讓外界霧裡看花。有PTT網友分析，看似「性騷擾受害者」的雞排妹為何一直遭質疑，有兩個原因使她不被信任，並以台灣已逝綜藝天王豬哥亮為例。

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貼文一出，網友紛紛留言，「推，舞台上的事留在舞台」、「吉吉吉，但是苦無證據…」、「雞排卡卡卡」、「演藝圈聲援男的還比較多，這女的形象太差了」、「歌廳秀台語很流利到位，內容也符合民情，沒無聊的道德約束」。

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但有網友為雞排妹發聲，認為原PO不能拿豬哥亮來舉例，「過去沒人爆性騷擾，不代表可以未經同意作這種效果」、「不能把豬哥亮那種文化合理化，有些陋習就不要傳承」、「一個是餐廳秀，一個是尾牙晚會，能對比嗎？」、「你敢說上豬哥亮節目的女生沒不舒服嗎，都說是節目效果了，如果不是節目效果呢？沒講只是怕影響工作，這就是標準的職場性騷擾啊」。

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此外，針對雞排妹在記者會桌上擺飛機杯，台灣律師林智群在Facebook連發兩篇貼文指出，性騷擾是性騷擾，業配是業配，「混在一起做灑尿牛丸是犯規的」，林智群表示，如果是商業活動，不就是應該談電視劇和贊助商嗎？結果最後被性騷擾議題拉走了，讓別人以為是雞排妹個人聲明記者會，不是很奇怪嗎？貼文一出，再度引發網友討論。

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