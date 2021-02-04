雞排妹爆遭翁立友性騷擾將被娛樂圈封殺？命理師預言：反有助星運

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-04 10:30

雞排妹（鄭家純）公開指控翁立友性騷擾，引發軒然大波，她表示已做好被演藝圈封殺的心理準備，而此事是否真會影響到她的星運？命理師廖美然和蔡上機都反而看好她的星運，廖美然表示，以她的命盤來看，後面星運不錯，建議往正向方面經營，和翁立友事件若能和平落幕，這新聞對她是有助力的，但凡事太過會有反效果，要小心有官非，還有要考慮形象問題，建議她以和為貴，適可而止即可，若走司法途徑，會對她的貴人運不利。

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星座老師鄭嘉琳表示，雞排妹屬於太陽處女月亮水瓶金星獅子，是有話直說的人，屬於沒什麼隱瞞的個性，認為雞排妹上半年事業有壓力，但下半年合作機會會變多。當然人際是非好壞都會有，這件事也會慢慢淡去。對於事業不全然是不好的，但還是建議必須拿出演藝實力，未來才能有亮點。

命理師蔡上機也認為，從本年度屬雞的紫微斗數星盤運勢顯示，屬雞的雞排妹，要點起爭議性的言論火把，才能不斷的創造新聞話題，刺激網路聲量，所以口舌是非不但對雞排妹毫無損傷，反倒讓她聲量大升，增加其演出和商業利益的機會，但他也建議雞排妹適可而止，若強勢廝殺到底，則利極反生弊，利消弊長、反利為弊，滋生不利，演化負面的反應，同時也可能官司纏身。

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