印度官員誤將搓手液當水飲　嚇壞工作人員　尷尬場面全記錄

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-05 15:00

【搓手液/印度/官員】受疫情影響，搓手液如水一樣成為生活必需品，總有1支在左右。印度有位官員日前出席會議時，誤將放在桌子上的洗手液當成樽裝水飲用，現場工作人員見狀嚇得立刻上前制止，官員隨即衝出會議大廳漱口，幸好身體沒有大礙，但場面則彌漫一陣尷尬。

印度官員Ramesh Pawar日前出席會議時，誤將放在桌子上的洗手液當成樽裝水飲用，現場工作人員見狀嚇得立刻上前制止。（YouTube「 Telugucircles」影片裁圖）

烏龍場面逐格睇▼▼▼

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根據外媒報道，Ramesh Pawar是印度孟買市政官員，前日（3日）出席預算案會議，於匯報前打算喝一口水作準備，就隨手扭開桌子上的膠樽喝下去，詎料感到不對勁即吐出來，結果發現手中這瓶透明液體竟是洗手液。現場工作人員亦留意到Pawar的情況，即上前制止，又瞬速遞上另一樽裝水供對方漱口，旁邊的女官員見狀亦嚇呆。Pawar其後衝出大廳漱口，整理後才回去繼續審議預算案。

他指當時其實想在報告前喝點水潤喉，但弄出這個大烏龍，幸好未有喝很多，身體並無大礙。市政府表示，因樽裝水和洗手液外觀相似，現已將會議廳內的洗手液取走。

影片引起網民熱議，留言驚呼「很可怕啊！」，又指2件物品的確太相似，相信不少人都中過招，另有人關心稱「官員是太累了嗎？怎樣都不能沒看標籤就喝下」。

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