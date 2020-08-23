常用酒精搓手液現後遺症　西醫教2個秘訣　急救過敏雙手

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，隨身攜帶搓手液消毒雙手，已經成為不少人的日常生活。惟過量洗手，或導致手部皮膚有乾燥、脫皮、甚至有龜裂情況出現。究竟可以如何改善這種症狀？即看以下家庭醫生的講解。

過量使用酒精搓手液洗手，可以令雙手乾燥、脫皮、甚至有龜裂情況出現。（資料圖片）

家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識。他指皮膚猶如一幢磚牆，保護人體免受環境中的細菌、病毒和致敏原侵襲。惟疫情期間沒法避免經常洗手，故他建議平日使用潤膚膏來加強保濕。而選擇潤膚膏時，不妨留意當中有否以下兩種潤膚成份：

1.「神經醯胺」（Ceramide）

神經醯胺是一種天然存在於肌膚角質層中的生理性脂質，能形成有效屏障阻擋刺激物及細菌（Bacteria）的入侵。當細胞周圍的「神經醯胺」不足時，便會產生「經表皮水份流失率」的情況，皮膚會變乾、痕癢和敏感。若要防止這情況，可以神經醯胺可以防止肌膚內的水份流失。

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2.「尿素」（urea）

「尿素」（urea）與神經醯胺一樣天然存在於皮膚內。市面一般含有尿素的產品濃度都在10%以下。在此濃度下，它屬於一種濕潤劑（Humectant），可幫助皮膚鎖緊水份。而當濃度逾10%時，尿素更可有去角質的作用，可改善一些皮膚乾燥脫皮的疾病，像是「毛囊角質化」，即皮膚上的硬硬皮疹。但需注意過高濃度的尿素或對皮膚有刺激性，使用前不妨先詢問醫生意見。

如果雙手有乾燥龜裂情況，Dr. Rex則建議可嘗試在臨睡前塗上一層凡士林，再戴白手套一晚。如此這樣一兩天後，皮膚乾燥龜裂的情況便會得到改善。

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登】