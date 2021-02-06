台女懷孕報喜搞新意　男友飲奶茶「吸異物」大鬧店家　悉真相嬲爆

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-06 10:00

做爸媽本來是開心事，不少女生都想以特別方式，告知另一半已為人父，但也要看對方有沒有心理準備。有台女最近發帖慨嘆「喜事變蠢事」，指發現自己懷孕後，想出「奇招」給男友驚喜。她請求店員將寓意懷孕的「鏟子」道具放入飲品中，未料男友喝到一半發現有異物，卻大罵店員，得悉真相後也開心不起來，不滿女友準備的「驚喜」讓他非常丟臉。然而許多網民看完她的「奇招」後，都稱完全看不懂，「誰懂啊， 搞這麼複雜」。

有台女得知自己懷孕，串通店員將寓意懷孕的鏟子道具放入飲品中，想給男方驚喜，但結局卻不似預期。（資料圖片）

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該台女周四（4日）在facebook群組「爆怨公社」發帖，最近月經遲遲未到，驗孕後驚覺懷孕，本來打算用輕鬆方式通知男友，2人一起到飲品店點飲料，她事前與店員串通，將自己準備的小鏟子放入1杯「萃芽綠（新生兒）歐蕾加芋（孕）圓」，封杯後若無其事地拿給車上的男友。

不過，對此事懵然不知的男友喝到一半，終於發現飲品中不明鏟子，卻看不懂是女友準備的驚喜，並下車衝入飲品店與店員對質。台女見狀只能在店內直呼：「我懷孕了！！！！！」，2人向店員道歉後離開。台女指，想不到男友會有如此「誇張」的反應，事後對方更非常生氣，「氣到現在不跟我說話，還說我讓他很丟臉」。

想搞新意卻失敗而回，台女不禁慨嘆，問道「是我太迂迴嗎？不然大家一般都怎麼做？」，又形容有「喜事變蠢事的感覺」。帖文引來網民熱議，但不少人都認為樓主的做法太複雜，笑稱「看不懂這個梗」、「宮廷劇裏的梗嗎？」、「這婉轉已經可以從台北轉到高雄了」，直指男友可能一輩子也猜不出內在意思，建議倒不如直接給另一半看驗孕棒。

（fb群組「爆怨公社」）

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