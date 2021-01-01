女家要求15萬禮金不果　家姐突傳喜訊懷孕　細佬憂未來層樓變嫁妝

港男港女結婚只要談到禮金和嫁妝，雙方家長很可能「大戰」一番。有網民最近發文分享姊姊籌備婚禮的經過，指男女家由去年初一直就禮金問題爭持不下，女方要求15萬元禮金不果，男方則因疫情提出延遲婚禮。不過，樓主姊姊日前突然表示已有身孕，思想較保守的母親心急嫁女，打算將原本留給樓主的單位放售，以買新樓給女兒一家，讓樓主對未來姊夫非常不滿，更指「原來佢話等多幾個月就係為咗搞大我家姐個肚逼宮」。

有網民撰文指姊姊日前突傳喜訊表示懷孕，母親心急為女兒和其男友物色新居，更表示打算將原本留給樓主的單位賣出，讓樓主非常不滿。（資料圖片）

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樓主在香港討論區發文，表示姊姊「好就得人」，但她男友則感覺較自大，家人本身都擔心2人結婚後，姊姊會被男方「食住」。男女家自去年年初開始商討婚禮，樓主母親要求15萬元禮金，但男方則主張將錢儲起留作日後之用，並暗諷女家「賣女」，令樓主感到未來姊夫誠意欠奉。

禮金問題一直未達共識，加上受疫情影響，男方便建議將結婚一事推遲數個月。不過，直至前兩周，樓主姊姊突然告知家人自己懷孕，「殺我媽個措手不及」，由於母親思想較傳統，不希望女兒大腹便便地擺酒，趕忙相約男方落實結婚細節；惟未來女婿仍「懶懶閒」般，更指不介意先讓小朋友出生才結婚。

樓主懷疑姊姊男友之所以推遲婚禮，是為了讓女方未婚懷孕，再以小孩逼女家在禮金等問題上讓步。（John Looy / Unsplash）

樓主形容母親被婚事弄得很緊張和「囉囉攣」，又四出物色樓盤，最後看中跑馬地新樓，更想好了小朋友校網等問題。樓主表示，家人擁有2層樓，現居的單位讓母親養老，另一單位則正在放租，日後留給樓主娶妻之用；惟若要買新樓的話，則必須先變賣放租的單位，讓樓主大為不滿，抱怨說：「變成乜嘢都係家姐個肚優先，我就變成咩都無。」

樓主坦言極討厭姊姊的男友，懷疑對方「話等多幾個月就係為咗搞大我家姐個肚逼宮」，又指雖然與姊姊關係不差，但此事卻直接影響自己將來，「層樓對我嘅將來嚟講真係好重要，但而家仲未拍板應該仲有彎轉，我希望新樓係我嘅啦」，求教網民應如何處對。

網民對帖文議論紛紛，有人擔心樓主一家會被男方「食住」，「那個男人搞大你家姐個肚，焗女在家下把位，分分鐘禮金婚禮乜都無」、「女家真係唔應該貼樓嫁女」、「未來姊夫是高人，你唔夠佢來，你媽媽又執着」。另外，亦有人認為樓主應為姊姊終生幸福着想，「扮乜嘢關心家姐，你擔心自己無咗層樓啫」、「一切錢作怪」、「講到尾為自己」。

（香港討論區）

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