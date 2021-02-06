美國爸戴AirPods睡覺遺失1隻　老婆笑話發夢吞咗　照X光揭真相！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-06 15:00

【AirPods】戴無線耳機聽音樂睡覺是一大享受，但戴着睡覺可能有潛在危險！美國1名已為人父的男子，日前在facebook分享經歷，稱自己起床喝水時感到喉嚨不適，又發現戴着睡覺的AirPods不見了1隻，這時妻兒還笑稱是不是睡覺時吞了。男子被「點醒」後往求醫，結果照X光後發現耳機真的卡在食道壁上，醫生還好奇竟他為何沒出現疼痛等情況，實屬罕見，最後做緊急內窺鏡手術取出將耳機取出。然而不少網民都「錯重點」，好奇追問取出的耳機功能是否正常，又笑言有方法可以繼續「塞耳仔」睡覺。

美國1名爸爸睡覺時戴住AirPods，最後吞了下肚。（「Bradford Gauthier」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

美國麻省男子Bradford Gauthier日前在fb發帖，指他早上起床時去喝水，發現吞嚥有點困難，馬上將水吐出，又感到胸口、喉嚨不適，起初以為是昨晚鏟雪至深夜所以不適，沒有太在意。

Gauthier平日會和2個孩子睡覺，其中小寶寶只有6個月大，所以他習慣晚上戴AirPods，甚至經常戴住耳機睡覺。不過起床後，他發現耳上的AirPods不見了，翻遍整個睡房卻只找到1隻，當時妻兒打趣說，可能是他睡覺時小心吞了下肚，他想了想認為的確有這種可能，曾使用「Find my AirPods」的功能尋找，但耳機當時已經無電，所以沒有反應，「如果從喉嚨聽到小小的嗶嗶聲，那會是我一生最奇怪的時刻」。

美國1名爸爸睡覺時戴住AirPods，竟然外把其中一隻吞了下肚。（「Bradford Gauthier」圖片）

Gauthier想了幾分鐘，決定趕去看急症及照X光，結果醫生真的在食道下方發現1隻AirPods，馬上做緊急內窺鏡手術取出。事件連醫生都說難以置信，耳機牢牢的卡了食道壁上，但有東西阻塞卻沒有引起疼痛及嚴重不適，情況很罕見，令Gauthier慨嘆自己真好運。

Gauthier在帖文內呼籲網民，千萬別在睡覺時戴住無線耳機。有網民就笑言，其實只要用回傳統的有線耳機就不怕這情況。亦有不少人好奇耳機從食道取出後還能否運作，Gauthier稱耳機現在聲音明顯降低，只剩下一半音量，估計是入了很多水，笑言會風乾試試。