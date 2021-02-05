澳洲23歲女天生左右不分被嘲笑　靠紋身一勞永逸　作品被網民狂讚

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-05 14:00

部分人天生難分左右，說到左手可能舉右手，但有人想出了終極解決辦法！澳州1名23歲女生長年左右不分，隨年齡增長愈來愈來人取笑她，去年參加尋寶活動時更連累團隊走錯路，未料過程中被朋友妙計「點醒」。日前她在自己的雙手分別紋上「L」（左）及「R」（右）來分左右，結果紋身師上傳作品時，稱紋身不一定是可愛或好看，還可以着重「功能性」，引來許多網民大讚女生有創意。

澳洲女生在左右手分別紋上「L」和「R」用來分左右。（「laurenwinzer」IG圖片）

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23歲女生萊恩（D'Kodia Laine）在坎培拉1間大學修讀傳理系，她日前到悉尼著名的紋身工作室「Hunter & Fox」找紋身師Lauren Winzer紋身，意外引起網民關注，而她只紋了2個細如黃豆的平實字體，分別是「L」和「R」，純粹用來分左右，卻引來一片讚好。

萊恩受訪時笑言，她將紋身發給朋友時，大家都狂笑，還反問她是否認真的。她透露下決心紋身，是因為隨着年齡增長，愈來愈多人嘲笑她不分左右，朋友會取笑她分辨左右就要舉分雙手思考，看起實在太蠢。

去年她出席聚會時參加尋寶活動，被選中擔任團隊導航員，結果不分左右造成很大問題，司機經常被她誤導轉錯方向，同行有朋友靈機一觸，用筆在她雙手寫上「L」和「R」，她當時笑言將來要紋上這2個字，後來發現這2個字母非常有用，便決定去紋身。她還說男友見到紋身後很高興，因為她不會再混淆左右。

澳洲紋身師Lauren Winzer經常分享作品，在IG擁有逾20萬粉絲。（「laurenwinzer」IG圖片）

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紋身師事後在IG分享作品，說紋身不一定要可愛或好看，有時「功能性」一樣重要，她這個作品吸引逾4000網民點讚，更引來一些應該是左右不分的網民留言，說自己都需要紋身，「我絕對需要這個」，又大讚這個方法相當創新。而萊恩都在照片下留言，說見到大家的反應後，現在一點都不覺得自己笨了。

（綜合）

同場加映！（香港01製圖）

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