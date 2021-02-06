老闆愛買美股變燈神　老細賣出下屬即買入賺5位數：萬試萬靈

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-06 13:48

不少港人都會投資股票以求「錢滾錢」，但股市大起大落，小散戶隨時被割得一頸血。有網民最近就撰文分享同事間如何靠老闆買股發大財，指公司上下人人投資美股，但只要參考「燈神」老闆的步伐相反操作，必定能獲利，更會表面上繼續附和老闆，實情另開聊天群組分享真實持股，直言「如果佢睇低邊隻或者抽身離場，你甚至可以按埋層樓重注，因為一定會升，萬試萬靈」。

事主與同事參考老闆的持股，只要相反操作即能輕鬆獲利。（電影《華爾街狼人》劇照）

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事主日前在facebook專頁「辦公室日報」投稿，表示他與同事都有投資美股，某天在老闆面前聊天，發現老闆同樣有入市，並要求加入同事間專門研究美股的群組。起初老闆不停在群組內大談自己心得，同事還嫌他扮專家，未料很快就發現老闆其實是讓他們致富的「明燈」，加入群組後立即「照耀咗成班同事嘅路，係漆黑中嘅螢火蟲，係沙漠中嘅清澈水源」。

股市本來就難以預測，間中都會一買即跌或賣出即升，惟老闆卻「萬試萬靈」。事主舉例指，即使是大型道瓊斯工業平均指數（道指）成份股，老闆一買入亦可立即發力讓股價大跌，止蝕離場卻回升，至於細價股，事主便提到不久前老闆看中荔枝（LIZI）【按圖即看燈神大戰荔枝慘敗經過】：

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事主表示，現時同事之間另開名為「老細喺大廳」的群組，討論每人的真實注碼，原本的群組則用作「收料」，最近更險些被發現，老闆曾起疑並指：「近排大家咁靜嘅，好早瞓咗？唔玩美股？」，此時同事才趕忙到該群組聊天，「已經吩咐咗各同事要保持返兩個group都send下msg，唔係會引起燈神懷疑，就嚟新年喇，大家好需要錢，千祈唔好打草驚蛇」。

他續指，同事也有良心發現的時候，在公司叫外賣後，因得知老闆投資美股荔枝虧錢，便沒有向他收飯盒錢。他又引述落寞的老闆翌日大嘆：「食龍肉都冇味，食荔枝啃X死咗」，更向同事道歉，稱日後再介紹其他股票，同事聽後立即安慰，「唔好講呢啲啦！一齊作戰㗎嘛！今晚再傾戰略」。

網民直呼羨慕，並形容「呢啲先係好老細呀」，可惜自己無緣加入。（電影《華爾街狼人》劇照）

不少網民看後紛紛表示羨慕，直呼「呢啲老細跟一世都願」、「好想入谷」、「我都好想學嘢，隊尾排到邊」、「呢啲先係好老細呀」，有不懂股票的網民亦笑言是入市時機，「無炒股，但如果有個咁嘅燈神都想買吓賺少少」、「本身無玩，突然覺得美股好有潛力，不如一齊傾吓？」。

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