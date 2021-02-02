日本平民股神「CIS」超神秘　20萬炒到17億　散戶必學5大投資守則

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-02 19:00

股神巴菲特看中的股票例如受追捧、美國前總統特朗普過往在twitter的留言亦會令股市大幅波動、Tesla 創辦人Elon Musk透露技術方向，即令業界起波瀾，這類政經界重磅人物的一舉一動撼動世界經濟是理所當然。但日本有1名代號「CIS」的平民股神，多年來從未露面或公開身分，只曾表示自己在炒股「發達」前只是普通打工族，於20年前以300萬日圓（約22萬港元）開始股票投資，至今身家已累積至230億日圓（約17億港元）。這名神秘股神地位舉足輕重，曾經以twitter的1句話，令日本知名安全氣袋生產商TAKATA股價狂瀉8.8%，被日本股壇追捧為「左右日經指數的男人」，而他曾公開5大投資守則，實在值得散戶借鑑。

日本平民股神CIS在20年前以300萬日圓作本金投資，時至今日累積至230億日圓。（《華爾街狼人》劇照）

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CIS的投資之路起源於在大學四年級（2000年）時以300萬日圓（約22萬港元）開始股票投資，而他曾透露此前自己是彈珠機（パチンコ）的賭徒，藉各種賭博和保守的投資法賺了第一桶金，然後就決定進入股票市場靠投資獲利。

剛開始投資時，CIS沒有戲劇性地賺大錢，反而因心態錯誤而頻頻失利，導致本金勁蝕逾半，最低時僅餘104萬日圓（約7.7萬港元），全因他不斷嘗試以一己之力分析公司價值，瞄準各種被價值低估的股份，結果卻頻頻錯判形勢。他由此意識到作為散戶，憑一介平民之力能取得的情報終歸有限，因此決定改變策略，從「價值投資」轉為徹頭徹尾的短炒策略，從此他就一躍龍門，在投資戰場過關斬將。

CIS在投資失利的經驗中意識到「價值投資」的局限。（《華爾街狼人》劇照）

「日本平民股神」成神之路

要數他的發跡原因，勢必要提到在2005年的「J-Com事件」，當時貴為電視台最強新晉的「J-Com」事業如日中天，希望進軍股票市場擴展事業，因此委託了「瑞穗證券」進行新股上市交易。詎料在2005年12月8日，「J-Com」新股上市的當日，交易員竟然錯誤將每股價值61萬日圓的股票錯誤輸入成每股1日圓。而是次事件更導致「J-Com」股價大挫等一連串的效應，總共狂蝕400億日圓（約30億港元），後來更大幅動搖日經指數的根基，成為日本股票市場在平成年代間最有名的股票市場事件之一。

CIS曾在twitter分享自己一筆交易賺了19億日圓（約1.4億港元）的事跡。（twitter@cissan_9984）

而CIS就是瞄準這個機會大手掃貨，當時CIS更以一人之力佔據了當時將近25%的交易額，結果此事就為他狂賺了6億日圓（約4400萬港元）。

後來更著名的最強事跡，絕對非「TAKATA事件」莫屬，當時已甚具市場影響力的CIS，在twitter上表示「我已經沽空了手上Takata（日本一間知名汽車安全氣囊生產商）的股份了」。詎料在社交平台上這樣輕輕的1句說話，竟然令TAKATA的股價在當天就直插8.8%，令一眾交易員及金融專家嘖嘖稱奇。後來TAKATA因經營不善而宣佈破產，更令日本股壇大讚CIS投資眼光極其準確，他經此一役而更廣為人知，被冠以「左右日經指數的男人」稱號。

時至今日，CIS的身家，由20年前的300萬日圓（約22萬港元）本金，已經勁翻了接近8000倍，變成了230億日圓（約17億港元），當中其投資心法堪比「股壇聖經」。惟多年來他一直堅持絕不公開身分，也一直拒絕接受任何媒體訪問，為其投資心法蒙上了極為神秘的面紗。但他在2年前突然出版了《憑一己之力左右日經指數的男人的投資哲學》，造福一眾散戶股民，更從中透露了他在股票市場獲利的5大守則，讓不少散戶有所頓悟。

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