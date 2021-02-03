GME｜學生孖展買貨大跌被斬倉倒欠股票行　學費到期唔敢講屋企知

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-03 19:00

【GameStop／遊戲驛站／WSB／孖展】美股GME散戶挾爆大戶的故事刺激全民入市，不過近日股價回落就有不少蝕錢嗌救命的故事！有學生在討論區上分享，指自己用學費做本金孖展買入GME，但股價大跌被股票行斬倉，平倉後仍然拖欠對方數百美元，亦無力償還3萬元學費。樓主又指自己學費已經到期但未能繳交，不知道應否向家人坦白。

GME股價近日回落，有網民因為用學費做孖展而未能交學費。（GettyImages）

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網民「夏蘭特殊人士」在連登討論區上以「買GME輸咗一大半學費，仲要被富途恥笑」為題發文，在文中指自己在上星期用學費於400多元的價位買入GME，「點知點到落百幾被人斬咗，唔開心到Del App」。

直至本月1日早上就收到股票行電話，「話平完倉仲爭佢幾百蚊美金」，所以他就重新安裝程式登入戶口，登入後就發現股票行在戶口中送他1個「GME榮譽勛章」，說他「交易過GME，見證歷史」。

樓主指自己本身已經很頹，「一入到去見到呢個我真係笑唔出」，而且學費在上月31日已經到期未能支付，被罰200元。他說雖然全數只是約3萬元並非大數目，不過自己亦無力償還，問網民「點算好，應唔應該同屋企人講」。

不過樓主的經過雖然悽慘，但網民亦都沒有同情他，以下為部分網民留言：【黠擊下圖放大即睇留言▼ ▼ ▼】

同場加映：一文看清GameStop爆升過程，散戶貼倉經過高低起伏！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

YouTuber「Roaring Kitty」的眼球，由2019年開始以看升期權為起點建倉並在Reddit上貼倉討論，慢慢引來網民跟注，甚至有沽空機構稱持貨的股民受騙，但仍然無阻股價爆上：【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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以下為「Roaring Kitty」於過去至今的部份貼倉圖片【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】