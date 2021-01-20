揭妻離家過夜！　越南漢剃妻頭髮拍照傳親友　翌日殺兩兒再自盡

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-20 18:30

無論夫妻面對任何問題，都應記住孩子是無罪的。越南日前發生一宗倫常慘案，1名離鄉打工的男子懷疑妻子出軌，打電話試探後發現有異，趕回家後發現妻子徹夜未有回家，一怒下將妻子頭髮剃光拍照給親戚看，激得對方跑回娘家。男子其後竟殺死2名年幼兒子再自殺，並留下遺書，引起當地社會關注，據悉未有任何其妻子通姦的證據，其妻聞噩耗趕回家中，看到丈夫及孩子屍首當場暈倒。

死者家人接走遺體，親屬難以接受突如其來的死訊。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於富壽省清城縣的Thanh Ha村，化名H的31歲男子在河內當泥水匠，留化名B的妻子在村內照顧孩子及務農，他們育有一對7歲及6歲的兒子。當地傳媒指，事發於1月15日晚上，H打電話給妻子，對方說回了娘家，H之後由河內趕去妻子娘家，但沒見到妻子，只有2名年幼兒子在睡覺。他再致電妻子，對方還稱自己身在娘家，他就這樣等到天亮。H隔天一早就帶孩子回家，但發現妻子還沒有回來。

H將2名孩子帶到父親往所，等到早上7點至8點左右，H的妻子終於回來，H指責妻子徹夜流連忘返，心生嫉妒下和她發生衝突，竟拖妻子入房剃光她的頭髮，並拍照給親戚看，其後妻子被家人接回娘家。

未料隔天早上，H和2名兒子被父親發現陳屍床上，並留下一封遺書。警方指H的單位內沒有爭執跡象，調查後相信H先在單位內謀殺2名兒子，然後再自殺，1月17日警方移交了H及2名兒子的遺體，讓家屬為他們辦葬體。

據報，H在剃光妻子頭髮後，帶了2兒子到叔叔家中吃飯，並留下了2800萬越南盾（約9500港元）及2輛電單車，而他的遺書中稱自己生活得太累而且很沮喪，要求親戚別讓妻子進入火葬場，這樣就沒人會責備她。他希望和兒子3人一起火化，他的遺產都存放到親戚家中，希望親戚定期發給父親當喝酒錢。

村長回應當地傳媒指，H還沒有證據證明妻子通姦，而其妻子相當勤奮且溫柔，村內也沒有她勾三搭四的傳言，只是H愚蠢地覺得妻子出軌。村長還透露H回來時已準備了刀，甚至有消息稱他因為妻子的事對工地的人說謊。

村長稱H還留在村內生活時，很少和妻子吵架，從未對妻子動手，唯一一次是他去世前一天，他和妻子激烈爭執。化名V的村民透露，事發前已聽過H和妻子爭吵數次，但未料到會發生這種悲劇，又覺得他的2個兒子很可憐，「孩子無犯任何罪」。

H的父親形容兒子平日是名紳士，他見到新抱和兒子爭執後衣服似被撕破，在寒冷天氣下不停顫抖，給了新抱一件外套。新抱離開後，他見到兒子坐着寫字，以為只是寫離婚協議書。未料第二天早上，兒子臥室仍緊閉，他打給侄子求助，二人一同打開房門時，發現兒子和2個躺在毯子裏的孫子已死亡，身上有多處傷痕。

當地傳媒指， H的妻子發現丈夫和兒子死訊後，馬上趕回家中，看到丈夫及兒子下葬時當場暈倒，需送院治理。

（綜合）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288