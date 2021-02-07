22歲台女回老家　公公檢查銀包後舉動惹哭網民　「祖孫情最幸福」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-07 12:00

孫仔孫女向來是祖父母眼中的寶貝，總怕他們吃不夠、穿不暖，有台女日前在網上分享公公的可愛舉動，指回家後被公公「檢查」銀包，即使看到她還有2800元台幣（約776港元）現金，思索一會後仍堅持「塞錢」，頓時讓她哭笑不得。這段祖孫互動讓網民大感溫暖，着樓主珍惜眼前人，「過年多包一些給他們」。

台女回家後，公公擔心她「冇錢使」，堅持要給她零錢，舉動引來網民共鳴。（fb「爆料公社」圖片）

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該名台女日前在facebook群組「爆廢1公社」發帖，指她公公「又在塞錢」，縱使她表明自己身上有錢，公公仍深怕被騙，要眼見為實，讓她拿出銀包查看。不過，當公公確認孫女有2800元台幣（約776港元）現金後，「過2分鐘說不給過意不去」，最後還是給錢樓主。

樓主又憶述過去與嫲嫲到高鐵車站用餐，由於自己習慣使用信用卡和Apple Pay等電子支付方式，身上只有200元台幣（約55港元），嫲嫲後來便「硬塞」500元台幣（約138港元）給她。

網民紛紛留言懷念自己的祖父母，又憶述他們生前的感人舉動，笑言塞錢似乎是老一輩對乖孫的「通病」。（《仇老爺爺》劇照）

樓主現年22歲，事後感慨地指，「時間過得很快，萬物瞬變，不變的是阿公阿嬤對我的愛」，立即引起許多網民共鳴，留言表達對祖父母的思念，「看到照片心中瞬間感動，這種感覺我懂」、「阿公們每次從口袋拿出錢的時候都是一整疊的」、「阿公阿嬤永遠疼孫，祖孫情是最幸福的」。

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