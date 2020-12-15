曾埋怨每月交近7000元家用　奶奶關鍵時候救急　新抱知真相超感動

婆媳關係隨時會影響1段婚姻可否走得長久，最近有台妻在網上分享其「絕世好奶奶」的窩心暖事，指奶奶在親戚面前都是她的最強後盾，又無怨無悔地幫忙照顧孫女。不過，台妻一直不解奶奶每月收2.5萬台幣（近7000港元）家用的要求，直至近日丈夫急需一筆錢，她才知道原來奶奶過去都將家用存起，分文不取以備不時之需，讓她感動得大讚奶奶「讓人無可取代，連我的親媽都不及她」。

有台妻在網上發文感激遇上非常疼愛她的奶奶，引來網民熱議。（電影《82年生的金智英》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該台妻在facebook專頁「靠北婆婆2.0」發帖，一開始便形容奶奶個性沉穩，也不會道人長短，經常在外人面前形容自己兒子有福氣，能夠娶到願意吃苦的另一半，「她的好，有智慧，讓人無可取代，連我的親媽都不及她」。她續指，當她每天回家時，即使已夜深，奶奶總是會抱抱她並說聲「辛苦了」。

然而，台妻唯獨不能接受奶奶每月收取2.5萬台幣家用的要求，雖有不滿，但一直都定期交家用；後來台妻得知背後真相，當丈夫某次需要一筆錢建倉庫時，奶奶馬上便能拿出錢，「立馬說『100萬夠嗎？』」，原來奶奶將夫妻2人的家用都「1塊1塊的存起來了」。

奶奶對新抱的愛，在親戚面前也是毫不吝嗇，「她在所有姑姑面前說，『她是我兒子的老婆也就是我們的人，我當然要挺她』」，讓樓主感到非常窩心，甚至連姑奶（或姑仔）都會吃醋。樓主在帖文感激遇上好奶奶，並指「我希望她能長命百歲的看孫女穿婚紗」。

台妻起初不解奶奶為何每月收2.5萬台幣的家用，後來才知道奶奶只是為他們存起來。（《再見媽媽又再見》劇照）

不少網民在帖文留言，都為樓主有人疼愛而高興，又指她非常幸運，「想必燒了好幾輩子的好香才換來這種福氣」、「別人的婆婆總是不會讓我失望」、「遇到待妳如女兒的婆婆不容易，要珍惜更要感恩」；有人更開玩笑指，「妳婆婆還有其他兒子嗎？」，打算成為下位幸福新抱。

同場加映（01製圖）

👇👇👇同場加映：台女千字文感激好奶奶 幫湊仔煮飯陪伴抗抑鬱超窩心👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

👇👇👇同場加映：未來奶奶不捨30歲仔結婚 哭問可否不結 結局好唏噓👇👇👇