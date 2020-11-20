5歲做業主！寶貝孫睡夢中被打指模 　爺爺全額付清送層樓上車

【買樓／上車】買樓靠父幹就聽得多，但在這個年代，「靠爺幹」原來都是一條出路。內地一位廿四孝爺爺竟趁5歲孫兒睡着時，偷偷幫他按手印，一次過以全額付清買樓送給他，意味着寶貝孫兒從睡夢中醒來已坐擁着過百萬身家。片段在網上曝光後，網民都直呼誇張，又指「果然投胎也是一個技能」。

買樓靠父幹就聽得多，但在這個年代，「靠爺幹」原來都是一條出路。（示意圖，GettyImages）

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近日內地網絡流傳一段影片，只見浙江寧波一名爺爺為5歲孫子買了一層樓，並以現金全額支付，不過在辦理手續時，孩子累得躺在梳化睡着了，結果家人拉起他的小手，在合約打了一個手印，房產證上登記其名字，整個買樓儀式簡單直接得有點不太真實，爺爺沒有吵醒正做着美夢的乖孫，連片中的家人都說「這小子多幸福，這麼小，爺爺就給他買房，全款買喔」。

影片在內地網絡流傳，不少人都直呼「好羨慕」、「別人的爺爺」，又指男童太幸褔，「睡睡覺，房子有了」。有網民則笑言事件的合法性，「這明顯違背當事人意志」、「強制交易啊」，亦有人指可能是新趨勢，「等孩子20歲，他會發現同齡人都好多套，都是爺爺奶奶外公外婆買的」。

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