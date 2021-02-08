最靚防偽！加國護照超精緻防偽辨識　紫外線燈下頁頁照出不同圖案

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新冠肺炎疫情令全球旅遊業陷癱瘓，熱愛旅遊的港人持有的護照亦可能已塵封多時，大家有否拿出來翻翻看呢？有多少人留意到，原來每本護照都藏有無數的精細巧思和獨特設計？由於防偽考量，各國護照大多印有在紫外燈下才能顯現出來的精緻圖案，而當中最令人驚艷的非加拿大護照莫屬！

加拿大護照在紫外線燈下現出色彩繽紛的圖案。（CANRUSH影片截圖）

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每個人的「身分」對各國而言都是最重要的資訊，不同國家的公民所能享有的出入境權利亦大相逕庭，護照的防偽技術由此顯得尤其重要，因此小小一本護照其實結集了各種超強防偽技術於一身，可說是高科技結晶。近年最常用的防偽技術就是採用紫外線燈下才會現型的防偽辨識，而各國護照亦為此而採用了最能反映本國特色的設計。

在芸芸諸國中，最令人驚嘆的莫過於加拿大於2013年起所採用的護照防偽辨識設計！新版本加拿大護照的內頁印有加國各大城市以及特色的文化遺產，巧奪天工的設計在紫外線燈照射下現形，顯現充滿星星和煙花的加拿大夜景！

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