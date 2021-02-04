好癲！日女超強化妝術　靚女秒變爆韓系Oppa　4招化出雙性妝容

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-04 21:00

【跨性別化妝／雙性妝容】「沒有醜女人，只有懶女人」這句說話大家聽得多，但原來只要化妝得宜，不只可以醜女大翻身，甚至看起來連性別都可以輕鬆改變！日本1名漂亮女生早前分享自己男裝模樣，外貌竟然變成帥氣迫人的韓系Oppa，由於該推文反應極為熱烈，她更大方製圖分享兩性妝容的差異點和細節，教大家如何「一臉二用」！

日本1名漂亮名女網民早前分享自己男裝和女裝時的模樣，令網民驚嘆其化妝功力之高。（twitter@rugootkm）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

近年流行「跨性別化妝」，男扮女裝變成驚人可愛女生的例子常有聽聞，但日本1名女生則熱衷於打扮成男生，更經常在社交平台分享「女扮男裝」的成果，相中的她可說完全洗脫女裝時的可愛及少女味，搖身一變化身成帥氣魅惑的韓風型男！她最近更相當熱心地製作圖圖，教授網民該如何掌握兩性妝容的差異點，透過注重細節位，完美地打造最適合自己的「雙性妝容」！

👇👇👇點擊即睇4招精通「雙性妝容」！👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

網民對樓主奇蹟般的化妝手法紛紛無比驚歎，感慨「原來『帥氣』也能做得出來啊」、「完美跨越了性別的界限」，更有網民打趣道「自己一個人就能約會了吧？」、「如果是我的話，往後找男朋友時一定會跟對方說：『因為你沒有比我帥，所以我們不能交往。』。」

👇👇👇點擊即睇台灣宅男減肥整容變型男👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇點擊看素顏女生表演「巫術級」化妝👇👇👇