港男爆「收數專員」內幕：同事爆粗惡心到寒　「行動組」專收爛賬

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-08 18:49

受疫情影響，本港失業情況嚴重，打工仔搵工艱難，但原來勉強自己做不適合的工作更難受。有網民早前投稿至facebook專頁「辦公室日報」，分享早前曾經應徵「收數專員」的工作，雖然眼界大開，包括見證着斯文同事一開口即爆粗，「惡到你心寒」，亦設有神秘「行動組」負責追收爛脹，是非常難忘的體驗。 不過該網民也直言無論環境、氣氛也令他「頂唔順」，而且有巨大的挫敗感，最終做了僅1個月便立即辭職，過程中「一蚊都未成功追到」。

有打工仔分享曾任「收數專員」的經歷，直指過程難忘，但未能忍受作為長期職業，僅做了1個月便辭職。（《黑道風雲之收數王》劇照）

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自稱「田先生」的網民分享指，數個月前在招聘廣告看到「收數專員」的工作，應徵後成功獲聘，不過上班僅1個月便發現不適合即時辭職。他指收數專員工作非常簡單，「一睇都知係收數佬㗎喇」，不過其公司屬「正途」，每日只需在辦公室內打電話，替各大公司追討爛賬。

起初他也以為辦公室會龍蛇混雜，後來才發現辦公室「四正過好多工廠區嘅office」，而同事外表也並非紋身漢或黑社會，甚至外表非常斯文，但「打電話追數時，一開聲真係惡到你心寒」。至於坊間一般對「收數佬」的印象，他直言的確有人負責「拍門鎖閘淋紅油」，不過該批稱為「行動組」的專責員工「永遠唔會出現喺公司」。當作為收數專員的他未能收回爛賬，或未能找到欠債人時，才會將相關資料經公司內部轉交予「行動組」。

田先生說，工作內容只是每天打電話追債，但公司的環境及氣氛仍令他感到巨大壓力。（《男人唔可以窮》劇照）

田先生指，雖然工作內容只是每天打電話追債，但公司的環境及氣氛令他感到巨大壓力，同事們「個個把聲都好惡，有啲會爆晒粗」，每分每秒都被迫在這種環境下工作，令他不敢向家人透露工作內容。有次他接到爸爸來電，一時沒有離開辦公室接聽，沒料附近同事突然破口大罵電話另一端的欠債人，令爸爸大感擔心不斷追問，他情急之下只好亂編藉口應對，「屋企人唔知我做收數㗎，我一直話自己做clerk（文員）」。

他續說，因自己「長期有種『債仔好可憐』嘅心態」，認為對方連幾百或幾千的欠款也未能處理，必定有自己的難處，卻沒想到對方或許是有意逃債。他明白心態直接影響工作表現，「追人數個心唔舒服，仲要冇一次成功追到」，因此上班1個月內，「每日打無數個電話去追數，我直至離職嗰日係一蚊都未成功追到」。

田先生指，由於感到巨大壓力，未能像同事般放得開，最終至離職也未能追到債務。（《男人唔可以窮》劇照）

後來他果斷辭職，幸運地找到另一份文職。田先生直言，擔任收數專員的經歷非常難忘，不禁想跟網民分享，又稱從該工作明白到，「唔係食呢行飯真係冇得勉強」。

不少網民都對收數專員的工作大感好奇，紛紛感謝田先生願意分享，同時也認為並非人人也能勝任，「從來都無聽人講過呢個行業，今次終於有人講嚟聽聽，真係長知識」、「返呢份工，真係要當自己係演員，心理先可以平衡下」、「呢啲工做唔到真係唔好勉強自己，做得耐分分鐘精神人格冇問題都變有問題」。

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