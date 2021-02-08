恐怖慎入｜蚊殺極都有！台女噴酒精擊殺留屍砌字　網民：可寫日記

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-08 20:00

不少人都對多蚊的地方避而遠之，被蚊叮後不但痕癢難當，在睡覺時來襲，飛過耳邊的嗡嗡聲更是討厭。有台女最近在網上分享「殺蚊日記」，抱怨上班地點蚊子殺不完，往多蚊的區域噴酒精，便有身處蝙蝠洞穴「（蚊）一窩蜂竄出來」的畫面，她甚至用蚊的屍體排出文字，記下每天擊殺數目，引發網民討論，直呼「笑死我了，多到可以寫日記了！」

有台女發帖分享自己深受蚊患困擾，指自己以酒精殺蚊，更以屍體排出文字。（fb「爆怨公社」圖片）

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該名台女在facebook群組「爆怨公社」發帖，抱怨上班的地方總有殺不完的蚊，「殺了1個我還有千千萬萬個我的概念」，慨嘆蚊子繁殖得太快。她上傳數張照片，看到她將蚊殺死後收集起來，把屍體放在紙巾上排出不同文字和圖案，有的更填上日期，例如「蚊子，1∕31」、「殺不完，二月六日」，強調每張照片都是不同日子所拍下，絕非同一群蚊重複排字。

她後來在帖文補充，同事每天下班前都會在店內噴近一整罐殺蟲劑，也有定期找人消毒，但由於後門接近校園操場，有花圃、樹叢、小農田和溝渠，為了通風又必須開門，令店舖迎來大批不速之客。她指，蚊子大多躲在鞋櫃裏，「酒精往內一噴會有來到蝙蝠洞穴的錯覺，一窩蜂竄出來很恐怖」。

台女續稱，自己都用酒精殺蚊，一邊擊殺一邊消毒，「送牠們上路前先請牠們喝酒，酒醉墜機後逮捕，就能保有全屍」，起初殺死後都將蚊屍扔掉，但後來突然想知道每天能捉到多少才開始收集，直至最近排隊形和拼字，笑言「現在已經練到用手拍也能保留全屍了」，下次打算排出「新年快樂，開工大吉」。

帖文一出即引來熱議，網民驚訝竟有人在「繁殖廠」上班，紛紛留言「妳是住在草叢嗎？這也太可怕了吧！」、「可以排成『aka蚊子專家』嗎？」，又指樓主的舉動太新奇，「我覺得可以慢慢湊成1篇論文了」、「妳的蚊字比我寫字還漂亮是怎樣！」。

（fb「爆怨公社」）

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