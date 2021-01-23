17歲美女拍片教養蚊　餵蚊吸血勁吸千萬點擊　網民起哄：想當蚊子

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-23 11:00

天下寵物無奇不有，竟然有人養蚊？印尼1名17歲少女最近上傳養蚊影片爆紅，在TikTok勁吸逾千萬次點擊，影片中她將寵物蚊「莫莉」放到大腿上讓牠吸血，看得網民嘖嘖稱奇。其後有人發現片主是名美女，紛紛起哄高呼「想當蚊子」。少女接受當地傳媒訪問稱她只當養蚊是娛樂，未料平日拍片都沒有這麼多點擊，但主角變蚊子，點擊率高得像病毒式傳染，不禁笑言「很可悲」。不過有網民質疑影片是炒作，指蚊子會傳染病毒，呼籲大家不要養蚊子。

Serafin拍片教如何養蚊，放出蚊子到大腿上吸血。（TikTok影片截圖）

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印尼雅加達17歲女生Michelle Serafin不時在IG及TikTok等平台分享美照及跳舞影片，但她日前上傳的「養蚊片」卻意外爆紅。Serafin拍片示範如何餵自己的寵物蚊「莫莉」，網民驚訝要養蚊即是要餵血液，她先展示放在小玻璃樽內的蚊，然後打開蓋子，將樽口放在自己的大腿上，讓蚊子飛到她的大腿吸血，還形容「很有趣」。另1條影片就顯示她由牠自由飛行，還用樽裝起牠。

有網民質疑Serafin是否真的讓蚊子吸血，並把牠當寵物，抑或是純粹拍片吸引流量，因為這段餵蚊影片已勁吸逾900萬次瀏覽、放蚊的影片亦破百萬，合共賺得逾1000萬瀏覽量。甚至有網民為女生感到憂慮，「你還好嗎，姊妹？」有人則說看完畫面後覺得很不安，形容2021年每天都好像愈來愈奇怪。不過有網民留意到Serafin原來是個美女，竟稱「想當蚊子」。

有網民發現Serafin長相甜美，竟說想當蚊子。（「michelleeserafin」IG圖片）

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Serafin向當地傳媒承認將養蚊當成「娛樂」，是有天她發現被蚊咬，剛好用樽捉起，好像突然了感情似的，覺得幫牠改個名當寵物會很有趣，才取名「莫莉」。Serafin又稱感受到蚊子有和自己一樣的血肉，因為牠咬過自己後，「已經流住相同的血了」，又曾試過用水果來餵蚊。因為莫莉不會飛很遠，Serafin即使將牠放出玻璃樽外，都很容易重新捉回來。

Serafin續稱，自己對於養蚊影片被瘋傳感到很震驚，又覺得很好笑，因為她經常拍TikTok，但未試過有影片這樣多人看，笑言影片看不見她的樣子才被病毒式瘋傳，而主角竟然是隻蚊，「這很可悲」。她又透露有網民跟着一起養蚊，有影片見到蚊子腿上有白色條紋，她馬上警告對方別捉到會傳播登革熱的蚊子（白紋伊蚊）。

不過，有不少網民質疑影片是炒作，指蚊子以不規則飛行，拍死都不容易，何況把同1隻蚊放又捉回，同時亦指蚊子會傳染病毒，「根本不該養」，甚至斥Serafin做了很壞的示範，呼籲大家不要學養蚊子。

（綜合）

DJ Jenny Yến（Nguyễn Thị Phi Yến）是有名的越南女DJ。（IG「jennyyen249」圖片）

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DJ Jenny Yến曾經到足球場看越南國家隊比賽，可是在若大的足球場之中還是被人認了出來！（IG「jennyyen249」圖片）

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