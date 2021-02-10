行6層樓送外賣　被客人505個$1硬幣找數玩謝　台女呻：我容易嗎？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-10 10:00

疫情下不少人叫外賣減少外出，但不是人人都會體諒辛勞的外賣員。有台灣女生在fb分享，日前接到外賣單需要行6層樓梯，客人離奇說他出了門，提醒她將外賣放在門口，餐費用紅色膠袋裝好，結果女生到達時見到505元台幣（約140港元）費用，「全是1塊錢」，大呻「我容易嗎？」許多網民推斷客人當時一定在屋內，只是不好意思當面用大量硬幣付錢，大罵客人的行為「太欺負人了」。

台女接到客人訊息，稱他出了門，但已將餐費放在門口。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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總有些客人愛全用「銀仔」付錢。台女在facebook群組「爆怨公社」分享，她日前接到1單要行上6層樓的訂單，客人發訊息聯絡她，說自己出了門，將外賣送到6樓門口就可以，餐費已放在門口1張粉紅色櫈子上，用紅袋子裝好。

結果台女上到6樓，發現客人竟然用了大袋硬幣付錢，就連1張紙幣都沒有，「爬6樓沒關係，但給1袋全部1塊錢的，金額505元，我容易嗎？」照片中客人用薄薄紅膠袋裝着的全都是硬幣。

台女發現客人給的全都是硬幣。（fb群組「爆怨公社」圖片）

即使有網民稱硬幣始終是錢，而且看起來裏面有5元硬幣，但大量留言都炮轟客人太過份，「不好意思當面拿給你，只好說人在外面，其實人在家」，又叫台女可以告訴他金額不對，要他出來點算。

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至於付硬幣的問題，有網民解釋外賣員是在搶時間賺錢，如果客人付餐費都是硬幣時，外賣員需要點算清楚才能送下一單，「可能都少跑1單了」。又有人教路稱可以告訴客人不想送，將外賣拿回餐廳，寧願被強制休息不能接單，「也不想要受505個1元的氣」。

（facebook群組「爆怨公社」）

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