等30分鐘無人收包裹轉放管理處　港女轟送貨員不負責任反被鬧爆

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-28 15:00

網購成為港人留家抗疫的熱門活動，帶動相關運輸行業生意。早前有港女於facebook發文抱怨，指網購包裹送抵時家中無人收貨，獲送貨員告知只能等待30分鐘，否則會將包裹直接放於家門前或管理處。港女對安排大感不滿，認為送貨員不負責任，或有機會遺失其貨物，惟帖文一出即被網民大鬧她自私，認為為送貨員願意等候半小時已經非常「好彩」。

有港女不滿送貨員得知沒人在家收貨，提出將包裹直接放於家門前或管理處，發文投訴後反被網民鬧爆。（fb群組「淘寶唔開心share（中伏group）」）

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該名港女早前於facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發文，指在淘寶網購物後，選用官方貨運公司將戰利品直送家中，但送貨時無人在家收貨。送貨員其後致電，表示如30分鐘內無人收貨，便會將包裹放於其家門前或交管理處保管。

港女聞言即感不滿，質疑包裹無人看管時有機會遺失或損毀，認為送貨員未找到買家便放低包裹是不負責任，「我問他如果貨唔見，邊個賠償，佢就收你線」。

不少網民認為送貨員需處理大量訂單，願意等候30分鐘已屬仁至義盡。示意圖。（Unsplash/Claudio Schwarz）

投訴帖文一出即引來網民圍罵，不少人狠批港女自我中心兼自私，「你嘅時間係時間，人哋嘅時間唔值錢唔係時間？」、「竟然肯等30分鐘，咁好人仲要俾佢鬧」、「如果個個西客都要人等你等到天荒地老嘅話，咁佢哋應該一日只可以送到2單」。

亦有人建議港女轉用貨到自取服務，「無人成日喺屋企驚唔見就要自取，自己預時間，大型家俬先會送貨」、「如果唔肯定自己收到貨的話。寧願自取仲彈性」。至於發文的港女似乎未有預計網民如此回應，最終決定刪帖，惟再被人截圖討論。

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