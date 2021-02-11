牛年2021｜連登仔狂數過年文化嘈吵虛偽兼勢利　後生網民有共鳴？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-11 15:00

【農曆新年 / 牛年 / 辛丑 / 2021 / 習俗 / 文化】年又過年，隨着年紀漸大心態轉變，原本開開心心的傳統節日竟會變得討厭？有網民於連登討論區大數過年文化，批評所謂傳統習俗現已變質，拜年被迫應付親戚，討好長輩的文化更是嘈吵、虛偽兼勢利，又說現時已立家室，但除了最親密的家人外，不會外出拜年。帖文引起不少網民共鳴，笑言今年要「多謝新冠肺炎疫情」，為他們免去拜年面對三姑六婆的煩惱。

有連登網民發文鬧爆過年文化已變質，直指現時新年只是親友見面裝作虛偽及「互鬥」的時間。（《嫲煩家族》劇照）

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有連登網民發文鬧爆中國過年文化，大數農曆新年習俗3宗罪！樓主指出，過年多個習俗也是以錢出發，原本一家人團圓分享節日祝福及喜悅的活動亦已變質，現時更變成應付親戚的「扮熟」活動，因而對拜年及過年活動非常抗拒，直指：「而家自己有家室，除咗最親幾個，乜X都唔見！」

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帖文引起不少年輕網民共鳴，紛紛認同拜年期間被迫應付親戚「最難頂」，即使可以收利市也不感興趣，「貪你嗰廿蚊利是俾你由頭數到落尾，唔係畀面老豆真係睬佢都有味」、「最搞笑係幾枱食飯都係各自㩒電話，成日除咗講句新年快樂，拎完利市就好似唔識咁」、「一年先見一次，淨係上來互封下利市，坐一個鐘唔到就閃人，或者互相比較一下邊個搵錢多，平日就零交流」。

有網民則「慶幸」新年遇上新冠肺炎疫情，笑言「今年可以大條道理唔使拜年」，「細細個被帶去拜年已經好唔鍾意呢個節目，嗰陣時同自己講，到我大個話得事一定要終結呢樣嘢，𠵱家已實行」。不過也有人認為，即使不喜歡過年文化，也可改變心態當成與家人見面分享祝福的機會，「親友共聚互相祝福本身又唔係壞事，都可以祝人身體健康萬事如意嘅」。

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往年情況▼▼▼