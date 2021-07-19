日本綜藝揭東大天才超另類思考方式　分享求職面試奇招：100%錄取

東京大學是日本的最高學府，在日本的地位相當於清華北大在中國的地位。整個日本一年參加高考的大概有60萬學子，能考上這所大學的只有不到3000人。



競爭如此激烈的情況下，能考上東大的一定是學霸中的學霸。有電視節目便圍繞著東京大學學生本身，向觀眾揭秘日本學霸的私生活，畢竟學霸也是有苦惱的。網上有個評論總結的特別好笑：「東大的學生很有意思的，最想做的職業，大一都是首相啊公司高管啊，大二就是公務員之類，大三就變成貓啊鳥啊了。」

擔任主持的是日本搞笑藝人三巨頭之一的明石家秋刀魚，這個節目每半年更新一次，豆瓣評分卻高達9.4！節目一開始在東大的象徵——赤門，向裡面走出來的學霸們提問，第二期的採訪是最好笑的！

日本綜藝《秋刀魚東大方程式》 揭秘東京大學高材生私生活（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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這些名校生的優秀不僅是體現在成績上，更體現在對社會的深刻思考。

第六期有一段是關於性別認知的討論「要遺傳給子孫的不應該是基因，而是信息知識。」不管是東大學生對「女裝」的包容度，還是對性別差異的認識，都會讓人感覺，不愧是頂尖學府！不愧是能在開學典禮演講上，直言性別歧視的東大！

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】