情人節｜台女獲男友送萬元銀紙花未算誇　內藏超浪漫驚喜網民讚爆

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-14 11:00

【情人節 / 初三 / 送花 / 禮物】每年情人節，不少男男女女都感到非常煩惱，不知應為對方送上什麼禮物或驚喜。有台女就提早分享男友精心預備的驚喜，稱早前打算購買唇膏，問男友意見時對方一直敷衍她，沒料後來竟收到一紮暗藏驚喜的銀紙花，令她不禁高呼：「爆開心！」帖文讓不少女性網民羨慕，也有人留言笑稱「別人男友都不會給人失望」，並標籤男友的名字要求另一半「學嘢」。

有台女分享男友提前送上的情人節禮物，指對方不但送了用銀紙摺成的紙花，更於花束內藏有驚喜。（fb群組「美妝公社」圖片）

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「沒想到我的木頭男友這次會給我這麼大的驚喜！」該名台女於facebook群組「美妝公社」發文，分享男友送她的情人節禮物。她說早前看到1個化妝品牌子的唇膏廣告，打算入手購買，希望男友幫忙選顏色，「結果問了好幾次都被敷衍就一直擺着」。

花束以多張台幣100元鈔票摺成，更藏有驚喜禮物。（fb群組「美妝公社」圖片）

沒想到周一（8日）男友突然送上一束以多張台幣100元鈔票摺成的銀紙花，她一看才發現當中暗藏驚喜，花中竟藏着3支她打算購買的唇膏，「收到唇膏爆開心，收到真鈔花我更開心！」台女其後受訪時表示，沒有認真數算花束有多少張鈔票，但從男友口中得知銀紙花金額共有1萬元台幣（約2768港元），害羞稱：「打出來有點不好意思啦！」

她又透露，銀紙花並非男友的手工，稱男友在網上找了「客製化真鈔花」的服務，請專人幫忙摺花及製作。她又笑言在社交平台貼出相片後，「簡訊整個被姐妹塞爆，被說太有心了」。雖然收到精心預備的驚喜非常開心，但台女也指禮物為她帶來煩惱，「有點不知道該怎麼回禮」，詢問網民她應否將現金退給男友，或是拿錢購買2人會一起用到的東西。

台女一看才發現，花中竟藏着3支她打算購買的唇膏，頓時明白男友敷衍她的原因。（fb群組「美妝公社」圖片）

不少女性網民看到銀紙唇膏花的相片，紛紛直呼羨慕，「這個好狂，驚喜、美感、實用都有了」、「超美！覺得男生有默默記得女生講的話很感動」、「就說女人不是在意錢，是心意問題」。

亦有網民獻計，認為樓主可拿出與花束價值相約的金額，與男友慶祝情人節，「如果是我，我會把錢拿去一起吃大餐」、「摺這麼美，我可能會捨不得拆開欸，只單純拿唇膏，然後花擺起來紀念」、「不用把錢退回去啊！開心收下然後請他吃飯之類，把錢變成妳喜歡的形狀」。

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