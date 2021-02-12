「女友唔記得我生日」　港男反被斥無通知：然後佢嬲咗我

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-12 11:00

情侶交往時總有許多特別日子會慶祝一番，尤其是會牢記對方生日，適時送上驚喜。不過，有港男早前生日，但念及過幾天已是情人節，便沒有相約女友慶生；惟至生日當天，女方從其他途徑得知他生日，反斥他沒有主動告知，雙方隨即陷入冷戰。港男無奈地在網上發帖大呻：「我女友唔記得我今日生日，然後佢嬲咗我。」

有港男發帖表示，早前女友忘記了他的生日，直至生日當天責罵他沒有提前通知，讓他非常無奈。（《鬼怪》劇照）

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該網民周二（9日）在香港討論區發帖，表示自己在當天生日，由於與女友已在上周六（6日）見過面，加上數天後已是情人節，因此沒有提前相約女友，也未有找朋友慶祝生日，只打算留在家中度過。

直至生日當天早上，女友在通訊群組上看到許多朋友為男友送上生日祝福，便怒斥男友為何沒有提早告知。事主趕忙解釋，但也壓抑不了女友的怒火，生氣大罵「生日你自己一個人過飽佢啦！」，並一直不回覆訊息。

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樓主向網民救教「點算好？」，不知道應該如何哄女友。帖文引來網民討論，不少人指事主的女友太小器和動輒發怒，認為事主不應低聲下氣示好，「畀啲骨氣，佢一日唔認錯，一日都唔好睬佢」、「咁就嬲點過人世」、「男友生日唔記得咗仲要嬲？分啦」。也有人推斷，指生日這些重要日子很難忘記，除非女方已不再關心伴侶，「女人心思細密重細節，男朋友生日是好重要日子，咁都唔記得，你喺佢心裏的地位不高，警號已經亮起」。

（香港討論區）

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