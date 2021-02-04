男友月入3.7萬不過壓測　拍拖1個月叫女友做擔保人：想有一個家

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

不少情侶交往穩定後，都會考慮置業問題，但拍拖1個月就提出，難以令人不生懷疑。有女網民日前在討論區發帖，指其交往1個月、月入近3.7萬港元的男友不斷提出想置業，但因人工未能通過壓力測試，而向她求助做其擔保人。由於兩人才剛開始交往，擔保始終是大事，且男友的一個行為亦令樓主感奇怪，遂求問網民意見。

不少情侶交往穩定後，都會考慮置業問題。（《香港愛情故事》劇照）

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一名38歲的女網民在香港討論區發文，稱與大兩年的男友拍拖1個月，對方不斷說想買樓置業，惟只有足夠首期，但人工過不到供樓壓力測試，父母亦已退休，因而想找她做擔保人，而供樓支出則由他自己負擔，樓主聽後隨即明確拒絕，「呢啲事我會結婚後先會，現在只是情侶關係」。

惟男友未有死心，近日不斷帶樓主去睇樓，更表示希望她參與其中，「不斷問我意見，想住邊區等等」，又再一次提出「如果父母真係幫唔到餘下首期，到時按揭要揾你做擔保」，當樓主拒絕時，其態度即有轉變，「他對我的說話就會開始麻麻，好似係我唔幫他一樣」。

當樓主表明自己以結婚和生小孩為前題時，男友則說自己都想有一個家，又稱「唔想你再遲生，不竟你年齡不小，身體難恢復」，令她一時感覺溫暖，一時感到奇怪，「我哋應該買樓定先租屋？」。

另外，男友相睇時及之後的約會，他都會講明已帶備安全套，「他覺得同我拍拖，一拍拖就可以發生關係咁」，又會經常提及疫情下酒店租房很便宜等，令她更加起疑，「我知道大家成年人，男人有需要係正常，不過，係咪會好似佢咁？」。

帖文引起網上熱議，不少人都覺得樓主男友有可疑，更勸她「即走，絕對係洞」▼▼▼

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