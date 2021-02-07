拍拖1個月女友自爆係單親媽　港男埋怨同事做陰濕媒人：擺明玩我

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

遇上與自己夾的另一半可說是緣份，不過有港男近日於討論區撰文，表示經同事介紹認識了1位女生，之後火速相戀，但1個月後對方竟自爆原來有個2歲兒子，樓主即大感崩潰，更直言同事有心瞞騙，「擺明玩X我」。

港男與女友相戀1個月後，對方有次自爆其實是位單親媽媽，一直要照顧着2歲多的兒子。（《 母子逆緣》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民近日於香港討論區撰文，大呻自己拍拖猶如中伏。他解釋當初經同事介紹，認識了1位女生，之後2人很快墮入愛河。不過相戀1個月後，女方有次自爆其實是位單親媽媽，一直要照顧着2歲多的兒子。樓主聽後感到愕然，更向同事質問為何當初隱瞞內情，令他完全不知是好。

▼▼點擊睇港男得知女友係單親媽反應▼▼

+11
+11
+11

網民批評同事有心瞞騙，令無辜的樓主如同中天仙局，「咁都唔講，你同事好極有限喎」、「呢啲真係冇朋友做」、「一開始要講清楚，接受到先一齊就可以」。但亦有不少網民鬧爆樓主不負責任，「講就話接受人哋有過去，見到有個仔就想飛起人，你自己都好極有限」、「唔了解清楚就一齊，依家你都害咗個女仔」。

部份網民更建議樓主嘗試與女方的兒子先相處，如果接受不了就分手，「好多嘢試過先知，唔得咪算」、「如果你真係接受唔到，咁不如趁依家分手」、「多咗個仔有很多事情要處理，女人自己生嘅仔比你重要，將來可能會爭拗多，想清楚」。

（香港討論區）

會計男初次約會去茶餐廳食西多士　港女批寒酸：連鐵板燒都冇
同居男友失業終日無所事事　港女不滿全付生活開支：覺得佢好冇用
男友買模特兒前度寫真集贈品日曆放枱頭　港女嬲爆反遭趕走兼分手

同場加映：曖昧女生約嚴寒下長洲露營　港男分享奇葩約會

+7
+7
+7

同場加映：怎樣可以令對方心動？有連登仔早前於討論區發起一人一個與異性經歷過的心動事件，吸引大批網民留言分享！

+20
+20
+20
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。