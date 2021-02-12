活雞太多食唔完狂瀨屎　湖南漢幫雞着尿片解決　網民：正宗醃雞

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-12 20:30

這是養雞的新方法？港人過年愛吃雞，但一般民居嚴禁養雞，要吃活雞就要到街巿指定檔口光顧。不過，內地仍有不少人買活雞放在家中，留待要吃時才宰殺，日前內地網上流傳影片，顯示數隻雞居然全部穿上「尿片」躲在室內一角，引起網民猜測。其後當事人祝先生現身大呻，那些雞是朋友送的新年禮物，因太多吃不完少先養着，殊不知牠們竟到處排泄，「客廳那邊就拉的都是屎」，他才想到為雞套上尿片，以避免全屋是雞糞。不過，有網民形容這樣做等同「醃雞」，「殺雞的時候那味兒都發酵醃入味了」。

湖南漢把活雞放在廁所暫養，還替牠們穿上尿片。（微博影截圖）

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過年吃雞是許多地方的傳統，但日前內地卻出現1段趣怪影片，只見有4隻雞瑟縮室內一角，全部都套上了寶寶尿片，其中1隻不停探頭張望，看上去非常違和。有網民猜到拍片者是想養着雞等過年吃，穿上尿片可能是怕牠們走動時甩毛瀨屎弄髒地板。

影片其實攝於湖南衡陽，「養雞」的祝先生接受內媒訪問時稱，本月10日收到朋友送來6隻活雞，「他家裏從前自己養的嘛」，趁過年送了幾隻給他，劏完2隻吃大快朵頤後，因為雞太多根本吃不完，「然後就養着，然後客廳那邊就拉的都是屎」。

為免屋內雞糞處處，祝先生唯有把雞都關到廁所，其後想到可以用嬰兒穿的尿片，「給牠套上去就可以了」，不怕牠們四處排泄，等過年後再宰來吃，尿片只是臨時用一下，並不是打算長期這樣養住。

網民點睇：

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「尿片雞」的畫面為網民帶來震撼，有人概嘆：「早幾小時刷到他這視頻，我就不用一次把雞給殺了。」雖然有網民求解，為何不能一次過劏完放雪櫃備用？隨即有人稱不少人覺得活雞凍過後會口感不佳，所以堅持吃之前才劏。有人則笑言 這樣穿尿片儲起排泄物，「殺雞的時候那味兒都發酵醃入味」，想着都覺得惡心。

（綜合）

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