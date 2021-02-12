公司年三十裁員　目睹同事爆喊執包袱　網民轟庹縮：慳4個月花紅

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-12 12:00

農曆年三十是吃團年飯的日子，一家人聚首一堂開開心心過年。不過，有網民昨早（11日）回到公司上班時，卻看到2名同事一邊大哭，一邊執拾個人物品，才得知他們在年三十被即時解僱，不禁怒斥「真係要炒，其實等多一兩個禮拜過埋年先炒唔得？」。

有網民指公司在年三十時向同事派大信封，不滿公司為何不等待過完年才解僱。（資料圖片）

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網民「司馬仲達」昨日於連登討論區以「年三十晚派大信封……」發帖，表示昨早回到公司時，有2名基金部門同事「喊晒口咁執嘢」，後來得悉他們當天被裁員，「雙糧出咗，但過年後B仔（花紅）平均都有4個月，X街庹縮到」。他稱，雖然公司屬外資，但部門和人事部主管都是香港人，應理解農曆新年的傳統，質疑公司「真係要炒，其實等多一兩個禮拜過埋年先炒唔得？」。

帖文一出便引來網民熱議，部份人估計樓主的公司應該想省下過年紅日的人工，甚至是開工利市，鼓勵「東家唔打，打西家」，過年休息一會再重振旗鼓；也有網民慨嘆在目前時勢失業最麻煩，「呢個時勢一失業就預半年搵唔到工，留喺屋企日日畀老母鬧」，狠批「呢間公司啲高層過唔過到個好年？」。

另外有自稱「半個過來人」的網民就留言安慰，指自己早年畢業後不久便遇上金融風暴，在聖誕節前被解僱，金融海嘯時又被凍薪，認為「當成個社會開始進入裁員時代，你愈早被裁，搵啲可以係𠵱家環境做到生意嘅公司去見工，請你嘅機會愈大」，希望當事人不要灰心。

有人裁員，亦有人繼續招聘，早前一則招聘啟事引起熱議，香港一間公司行政總裁（CEO）聘請私人助理，月薪9萬元，但網民一睇9大工作內容就嘩然，「完全唔係筍工」▼▼▼

CEO請私人助理月薪達$9萬，9大工作要求嚇親網民。（01熱話製圖）

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