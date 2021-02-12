上門拜年要換衫？　港媽提要求遭親戚罵無知　網民話另1招仲實際

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-12 22:00

疫情下過年不適宜大規模聚會及拜年，但如果真的有親友來訪，防疫措施應該做多少？有港媽今日（12日）在討論區發文，稱家有1歲寶寶和老人家，新年因順從丈夫意思，要在家中招待上門拜年的親友吃飯。港媽提醒對方要帶衣服替換時，卻被1名親戚鬧無知，遂問網民覺得是否需要叫到訪親戚換衫？然而，許多網民均認為要求客人帶衫換非常無禮，認為拜年時吃飯聊天也一樣可以播毒，「叫佢拎3日內核酸檢測陰性報告仲實際」，如果真的擔心，最好做法就是謝絕探訪。

港媽要求親友帶衣服進門後更換，但卻被其中1名親戚責罵，感到疑惑。（Getty Images）

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港媽在親子王國討論區發文問：「家中有老有幼，抗疫期間叫訪客入屋換衫是否不需要？」她解釋，家中有1歲寶寶和老人家，自從疫情開始家人一回家就會馬上換衫，即使親友上門都會預先叫他們帶衫換。新年時間丈夫仍想叫親友上門吃飯，並預先提親人要帶備衣服更換，但竟被其中1名親人鬧無知。

網民點睇：

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然而，許多網民都認為要求親人帶衫換相當無禮，即使理解也會覺得過份，倒不如買消毒用品幫客人「由頭噴到落尾」還更好。因應樓主已講明親友是上吃飯，網民更質疑「其實一齊食飯噴口水先至高危」，若果親人本身染疫，聊天也一樣能傳播病毒，「叫佢拎個3日內核酸檢測陰性報告仲實際」。

網民提議如果家中有老有幼，最好的辦法應該是說服丈夫謝絕所有探訪或改用視像拜年，如果是親友堅持要上門拜年，可以找理由稱沒有空，但有網民打趣說，可能一些親友聽到要求帶衫後已經打退堂鼓，「如果係我寧願唔去」。

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