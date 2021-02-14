$500當$20　同事派錯利巿好苦惱：好唔好問佢拎返？　結局超尷尬

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-14 18:00

對於已婚打工一族，農曆新年開工當然不少得要派利市（利是），小小心意可求個好意頭，但一旦派錯巨額利市可能就後悔莫及。有網民最近分享曾目睹的派錯利市尷尬場面，指有已婚高層不小心將老闆給他女兒的500元利市，當20元錯派予另一交情不深的同事，他懊惱應怎樣叫對方歸還，又怕被人感到他很小氣。正當進退兩難之際，該名拿到「大牛」利巿的同事，竟主動將利市歸還，雙方更在辦公室上演了一場好戲，讓網民直呼：「媽，好尷尬呀！」

有網民憶述公司過年尷尬事，指曾有高層派錯500元利市欲收回，後來與同事展現職場演技。（資料圖片）

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樓主日前向facebook專頁「辦公室日報」投稿，憶述某年有同事派錯利市引發尷尬事，當年該名叫做Anson的高層於初五上班，大派利市讓公司充滿歡樂氣氛。未料翌日Anson向其他人訴苦，稱自己派錯巨額利市給某同事Leo，苦惱問道：「好唔好問佢拎返呢？」

Anson指，當天老闆突然派利市予他的女兒，他收到後隨手將利巿塞入褸袋，一轉眼便看到Leo，錯手將老闆給其女兒的利市派給Leo。直至晚上，Anson得知老闆出手重，封了500元利市給其他高層的兒子，他欲查看老闆封多少錢給女兒，才驚覺找不到該封利市，回想在公司時本來西裝褸袋的20元利市應已派完，還打算入房再包，路過時遇見Leo，百忙之中就從褸袋拿出唯一的利市，因此肯定該500元大利巿在對方手上。

同事聽Anson吐苦水後，認為他問對方取回利市，會令人感覺很小氣，毋須因為1封利市弄得場面太尷尬，Anson陷入進退為谷的情況。未料到，Leo其後來竟主動歸還500元利市，並指：「Anson，你派錯利市，呢封銀碼好大。」幸福來得太突然，Anson反應過來後稱，「吓，有啲咁嘅事？我都唔知㖭，咁大頭蝦都有嘅，哈哈！下次唔使畀返我啦，派咗出去就係㗎嘛，心意嚟㗎，你唔講我都唔覺。」樓主目睹Anson的變臉式應對，驚歎身為高層演技果然精湛。

同事後來主動歸還巨額利市，高層還先假裝不在意其500元，但也「加碼」給對方100元利市以示感謝。（Gettyimage）

Leo聽後亦懂職場生存之道，堅持還利市，形容「以我哋交情冇理由咁大銀碼，我會驚㗎，你搞到我第時喺公司唔敢執番梘」，以笑話打圓場，Anson連聲道謝，最終「加碼」封100元利市給對方。

惟最精彩的部份是，該名知情的同事事後找Anson聊天，又問Leo是否已歸還利市，事情真相才揭曉，原來是他告知Leo收錯利市，「我同佢講㗎，話你（Anson）派錯封500蚊利是畀佢，又唔好意思開口問」，即Anson當初裝作毫不介意的樣子，其實Leo都一早看破，樓主不禁表示：「媽，好尷尬呀！」

不少網民看後笑言樓主的同事都是實力派演員，「Office入面有實力派演員啲戲係好睇啲嘅」、「戲中戲真係不得了，臨尾都要嚟個反轉再反轉」，又指收同事利市通常不太在意銀碼，「其實有時收咗利市無為意，又唔會即場開，點會知封利市金額大唔大」，但也有人指既然都是高層，不應介懷該500元，「其實5舊水啫，仲係1封啫，仲要係收返嚟都咁介懷，仲話高層喎」。

（辦公室日報）

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