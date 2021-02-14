派利巿中獎電話現999、666字頭　惹網民質疑　無綫：觀眾入錯號碼

【無綫／𢭃利是／利巿／999】無綫電視（電視廣播有限公司）在今年新春期間舉行「睇電視𢭃利是融易過肥年」遊戲，向觀眾豪派40萬封、總值2,000萬元利巿（利是），得獎結果在《東張西望》節目中公布。日前有眼利網民在社交平台發帖，指中獎號碼當中竟出現「999」、「666」等屬緊急求助熱線或政府部門預留的號碼字頭，畫面截圖在網上瘋傳，惹起網民熱議。《香港01》已就事件向無綫查詢。

無綫電視在「TVB」facebook專頁作出回應，表示「因為登記過程中，觀眾有可能輸入不正規電話號碼。這個電話號碼有機會被抽中，但因不能接收SMS， 所以最終不會送出利是錢」。