愛莉莎莎續拍片死撐「飲油排膽石」　醫護界湧至YouTube留言群攻

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-14 17:29

台灣網紅愛莉莎莎去年11月攝下「肝膽排石法」影片，遭台大醫院兒科總醫師「蒼藍鴿」打臉無科學根據、誤導觀眾，引起熱議。而愛莉莎莎12日再拍影片反擊，表示自己有做功課才拍影片、不會道歉或下架相關影片，新片曝光後惹怒醫界人員，愛莉莎莎一時關閉留言，昨（13）日深夜重開留言區並為此對網友道歉，表示「我已經準備好來了解並接受所有人的建議」。然而事件並未因此畫下句點，有不少網友直指不少醫生、護理師的留言被惡意刪除，嘲諷其為「愛莉刪刪」。

【回帶】愛莉莎莎實測超噁心「飲油排膽石大法」？台大醫生拍片斥荒謬

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愛莉莎莎12日回嗆蒼藍鴿

愛莉莎莎早前分享的「肝膽排石法」中表示「橄欖油混和液」能排出體內膽結石，被醫學系畢業的蒼藍鴿指出喝大量橄欖油恐誘發急性膽囊炎、膽管炎，呼籲大家切勿輕易嘗試。而愛莉莎莎12日透過影片回嗆，舉例有大咖為此背書，更指蒼藍鴿所引用的醫學期刊《The Lancet》期刊無公信力。過後她反省說有醫師建議名稱改為肝膽清淨法較無爭議，也應該更清楚標明說只適合一般人的日常保養，但最後她隔空對蒼藍鴿喊話：

我覺得要抹黑一個人真的很容易，只要一個有知識背景的人說了錯誤的資訊，全部人都會被唬得一愣一愣的，因為除了我以外，不可能有其他人去查那一篇期刊的原文內容吧。 愛莉莎莎

影片公開後再度引起軒然大波，立即吸引許多醫界人士留言，更有自稱腎臟科醫師的網友留下長文：「拜託妳下架影片不要再凹了，不要造成我們醫療人員的困擾拜託」、「沒做功課就沒做功課，還要用Google的資訊來死凹活凹」。他更補充，《The Lancet》為醫界最具權威性的醫學書籍，書內任何一篇讀者投稿都來自經過多位權威醫師、博士、教授的審查才有機會發佈，怒嗆「你就去投稿，你只要通過一篇我立馬辭職」。也有不少醫師附和，「本身也是醫生，妳真的低估了醫學教育養成過程中對證據及實驗嚴謹程度」、「只能說沒做過研究，不了解學術界的邏輯還是不要亂嘴」。

醫護界湧至愛莉莎莎YouTube影片下的留言區群攻：

愛莉莎莎道歉、重開留言區 網封「愛莉刪刪」

愛莉莎莎隨後關閉留言區，但13日深夜在IG、Youtube影片底下同步發文表示，對於過年佔用大家寶貴與家人相處的時間，以及臨時關留言而跟大家說聲抱歉，「現在，我已經準備好來了解並接受所有人的建議，我會在過年這段時間好好吸收並了解每一則留言，謝謝每一個願意給我建議的人。」目前已重開留言區，而原先導火線影片標題已改成了「7日斷食法」。

網友對此表示「只針對關閉留言這件事道歉，根本沒有意識到問題的根本是什麼，真的笑死人」、「那趕快刪掉這部影片吧，而且真正道歉的對象是醫生」。還有網友發現不少護理師、醫生的留言都已消失，指愛莉莎莎「準備好接受所有人的建議？然後把許多醫生的留言刪掉？」再度引起網友出征，封她為「愛莉刪刪」。不過也有中立網友指出，留言還在，只是被洗到很下面，要滑很久才看得到。另有網友特別留下留言備份，以助大家了解事件始末。

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