日本網民買二手推理漫畫　一揭即呻中伏　全因上手畫龍點睛呢一筆

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-16 15:00

二手書比新書平一截可以幫書迷慳一筆，但隨時亦會因為「賤格上手」而中伏得不償失！日本有網民在twitter上分享指，自己購買二手推理漫畫之後，揭開頭幾頁就已覺中伏，全因上手「畫龍點睛」直接劇透！

不少人都喜歡二手書，但亦有可能中伏！圖為示意圖片。 （資料圖片／呂凝敏攝）

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日本網民「かんたれ（@hadoruu1）」在twitter上載圖片，指自己購買一本二手推理漫畫後揭開閱讀，但內容在秒速之內就被破壞了。原來他買來的二手漫畫之中，上手買家在漫畫頭幾頁內就已經圈住其中1個角色，並指明她是兇手，直接劇透令閱讀下去的興趣大減。不少網民都留言指做法令人無法投入，甚至建議樓可以到書店要求退款。

日本網民分享自己買到的二手漫畫，發現裏面有上手加工，直接劇透犯人是誰。（twitter「@hadoruu1」圖片）

其實過去亦有發生類似的事件，有台灣網民在2015年時分享個人經歷，指自己生日時收到朋友送的柯南漫畫，打開才發現裏面每一格都已經將兇手圈了起來，根本無辦法投入閱讀，直指這是他收過最令他反白眼的生日禮物。

2015年台灣亦有網民分享過自己收到的生日禮物，是1本每格都將兇手圈了起來的柯南漫畫。（PTT討論區圖片）

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