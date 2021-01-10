Slam Dunk男兒當入樽電影版｜回顧井上雄彥比漫畫更熱血的成功路

「教練，我想打籃球！」不知道屏幕前的多少人因為這句話，點燃起了心中的籃球魂！開始了球場上揮汗如雨的滾燙青春。

這部由井上雄彥所創作的漫畫《男兒當入樽》，從1990年問世到2010年，在日本的發行量已超過1億4千萬冊！即使是1996年已經正式停刊，也至今人氣依舊，是大家心中不可取代的經典！

除了漫畫熱血，作為「《男兒當入樽》之父」的井上雄彥，更是一個值得我們深入了解的人。因為他的人生本身，就是一部不斷向上的熱血漫畫！

比漫畫情節更熱血！《男兒當入樽》之父井上雄彥的成功之路（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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對自己的夢想，全力以赴。對世界和身邊的人，報以最善意的溫柔。正如NHK紀錄片的點評：「這個男人是漫畫界活生生的傳說。」

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