妹妹勾引我男友？阿妹突pm家姐男友約食飯　姊妹對質竟然咁解釋！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-17 09:00

日防夜防，家人最難防？有台女早前於討論區發文，稱就讀高中的親妹妹私生活較混亂，一向也同時與至少2名男友交往，但她一直沒有干涉。不過，台女早前獲男友主動告知，其妹妹竟私訊他，邀請他到家裏吃飯，言談中更批評姐姐長相普通。台女認為妹妹對其男友另有企圖，怒極質問時，妹妹竟聲稱是「家人互相認識」，又辯稱是要代她試探男友，帖文一出即引來網民熱議。

有台女發文大呻，親妹妹竟私下向其男友發訊息，質疑對方有意勾引男友。（《對我而言可愛的她》劇照）

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「真不知道自己上輩子造什麼孽，讓我有這種妹妹！」該名台女早前於Dcard討論區發文，稱就讀高中的妹妹自小性格較強勢，而且感情生活不太認真，每次也要同時交2名男友，並會私下與其他男性友人曖昧，但她一直沒有理會或教訓妹妹，沒料早前竟會打她的男友主意。

台女指，男友早前讓她看手機的對話紀錄，才知道妹妹主動私訊，邀請其男友回家吃飯，明言「想多認識你」。妹妹又在訊息批評姐姐「不常化妝、長相也普通」，直接問男友：「你喜歡姐姐哪裏？」

台女得知事件後非常憤怒，並告知媽媽，請媽媽管教妹妹；而妹妹被教訓後亦發訊息給她，辯稱私訊其男友只為「家人互相認識」，又指自己只想透過對方鼓勵她化妝，更稱自己是代為試探，指她男友常常已讀不回屬「不可靠」的表現。

台女聞言直斥妹妹「非常幼稚又噁」，指男友只是單純不想回覆，「生活那麼亂的你才不懂吧」。事後她從妹妹的朋友口中得知，妹妹曾以同樣的方式對待同班同學的男友，因此不得不以強硬態度教訓妹妹以示警告。至於男友後來也直接封鎖了妹妹的帳號，並將個人帳號的狀態從公開轉為私人。

台女直接質問妹妹，對方竟以不同的理由辯解。（《對我而言可愛的她》劇照）

帖文引來網民熱議，紛紛對妹妹「進擊」的行為表示驚訝，「好不要臉的妹妹，交往觀念奇特，行為也相當令人髮指」、「你妹要是一直這樣下去，哪天在路上被打死都不意外」、「直接把對話拿給爸媽看，她自己不要臉就不用幫她留面子了」。

亦有網民認為樓主男友主動拒絕的態度同樣值得讚賞，「其實妳男朋友的應對滿冷淡的，還不錯」、「遇到心性不定的男友一定被拐走，還好你男友看起來正派」、「妳男友不錯啊，還會已讀她，代表妳男友是愛妳的，可以不用擔心」。

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