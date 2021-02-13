女神約食飯叫少男排隊攞位　突帶男友現身　網民：撕咗張飛咪益佢

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-13 10:00

農曆牛年撞正情人節，除了與家人團圓外，少男少女們也希望有機會與心儀對象相聚。有中三少男分享，指心儀的「女神」突然約他食午飯，要求他先「拎位」排隊。為見女神，少男未有介意排隊個多小時，正當他興奮通知對方即將可以入座時，女神竟突然表示會帶男友到場，最終受限聚令影響，他被安排到距離女神十多米外的餐桌，只能望着對方與男友開心進餐，心酸經歷惹來不少網民同情。

中三少男指心儀女生約食午飯，等候個多小時後卻被迫獨自用餐，慘痛經歷引起網民熱議。（《C9特工》劇照）

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該名自稱正就讀中三的男生投稿至facebook專頁「名校Secrets」，分享被心儀女生疑似「收兵」的慘痛經歷。他指與「女神」自停止面授課堂以來便沒有機會見面，早前對方突然傳來訊息，相約他一同食午餐，並要求他先到場取票。

少男到場才知道，「原來Walk in（沒提前預約）都要排個幾鐘」，不過為見女神也未有介意，甚至待即將有位時才通知女神，沒料對方一句令他當場驚訝不已，「佢話佢帶埋男朋友嚟，而我從來未聽過佢有男朋友」。

得知消息的少男只好無奈通知餐廳更改用餐人數，卻因限聚令再受打擊，「原來最多兩個人一張枱，呢個時段available嘅兩張枱仲分到好遠」。最終等了個多小時的他，只能獨自食飯，同時「望住隔十幾米嘅女神同佢條新仔食」。後來女神更若無其事感謝他提前等位，「仲話唔好意思用咗我時間，叫我食完唔使等埋佢哋兩個」。

女神就表示要帶男友一同用餐，受限聚令影響，少男只能獨自食飯。（《C9特工》劇照）

少男的心酸經歷惹起網民同情，紛紛安慰他得知事實也是好事，「往好處想，犧牲個半鐘睇清楚呢個人」、「女神有仔仔咁大件事冇人講嘅？」。亦有人不值女生的「收兵」行為，認為少男不應啞忍，「撕咗張飛都唔益佢」、「畀我就話一位，嗰兩個唔識」。

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