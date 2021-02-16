情人節男友送私密部位氣味香水　港女不解　網民突破盲腸勁尷尬？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-16 21:00

情人節已過，不少情侶分享「節後報告」。有港女在討論區上發文，指男友在情人節時送她1支私密部位氣味的香水，送禮之前更笑言「買咗份我好鍾意嘅禮物」，問網民到底是什麼意思，而網民亦都作出多方猜測！

有港女在討論區上分享，說收到男友送的私密部位氣味香水，問其他人到底是什麼意思。圖為示意圖片。（資料圖片／GettyImages／視覺中國）

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樓主在香港討論區上以「情人節收到私密部位香水」為題發文，她在文中問大家情人節收到男方送的什麼禮物。樓主打開禮物之前，男友曾經向她說買了1份她會十分喜歡的禮物，打開之後才知道「原來係私密部位嘅香水」。樓主表示，他們拍拖接近1年，其間性行為頻率約為每個月1至2次，自覺正常，但問網民們男友送給她的這份禮物「佢話我會鍾意，即係點？」

有不少網民從性事方面猜測，說「係咪行房不順呀」，不過有更多人懷疑是樓主男友想曲線表示女方下體有異味，提醒她注意，不過樓主卻反駁「佢冇話過我有味」。

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