老闆派300蚊開工利是原來有暗示　網民化身智囊團拆解背後玄機

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-17 17:30

農曆新年到了尾聲，台灣有一位女網友收到公司派的開工利是，但連續兩年收到的開工利是都包了「3百元」（台幣、下同），讓她相當好奇「這數字有什麼意義嗎？」貼文曝光後，許多網友看了也紛紛留言笑解原因，有人就表示應是諧音梗。

台灣一名女網友在Facebook Group《爆廢公社公開版》PO文發問：「有人知道開工紅包3百的意義嗎？」原PO表示，由於去年公司發的開工紅包也是3百元，讓她不禁好奇「這個數字到底有什麼意義？」

300蚊開工利是原來另有意思？點圖放大看網民拆解紅包神奇數字背後玄機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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文章曝光後引起網友討論，網友們就表示，「無三不成禮」、「三陽開泰」、「開工了，殺吧，三百（台語），上吧」」、「300的諧音=上班」、「300=上班囉」、「暗示開工啦！」。

此外，也有網友笑虧，「200太少、400難聽、包600老闆又嫌太多、500一定也嫌難聽，反正都難聽，乾脆包300、老闆少出200也好～」、「老闆多放一張」、「應該是老闆錢不夠的意思」。

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