簽約後辭職慘食詐糊　新公司突停招聘　打工仔新年前失業超慘

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-13 14:00

新一年新開始，新春前後都是轉工季節，但有打工仔在網上發文大呻，早前獲新公司職用及簽約後，便向現職公司辭職，詎料新公司竟突然稱要暫停招聘，變相令他在過年前成為失業大軍，心情難過。

新年前後都是轉工季節，但有打工仔與新公司簽約後，對方突然停止招職，慘變新年前失業。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，指1月初時到新公司應徵，並成功獲聘用及簽署合約，其後便向現職公司遞交辭職信。惟新公司人事部上周致電，稱公司決定暫時停止招聘，「結果我由CNY（農曆新年）前轉工變為失業」。

不少網民都很同情樓主的遭遇，有人建議可向勞工處投訴，惟另人指只要在1個月試用期內解僱，是無需通知期及代通知金，變相新公司無需賠償給樓主，如合約於入職第1天才生效的話，更加是投訴無門。

翻查資料顯示，《僱傭條例》並無提及正式入職前離職的處理方法，而僱傭關係下的保障和褔利，只會在合約訂明的生效日期後才適用。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

+ 3 + 3 + 3

有人裁員，亦有人繼續招聘，早前一則招聘啟事引起熱議，香港一間公司行政總裁（CEO）聘請私人助理，月薪9萬元，但網民一睇9大工作內容就嘩然，「完全唔係筍工」▼▼▼

CEO請私人助理月薪達$9萬，9大工作要求嚇親網民。（01熱話製圖）

+ 3 + 3 + 3

爸爸失業無力供樓 港女呻一畢業要揹10年樓債：放棄人生幫佢還？【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

爸爸失業無力供樓 港女呻一畢業要揹10年樓債：放棄人生幫佢還